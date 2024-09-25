الاحتلال يشرع بتدمير البنية التحتية في عدة مناطق في مدينة جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين/PNN- شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، بتجريف شوارع وأحياء في مدينة جنين.

وقالت مراسلة الوكالة الرسمية، إن آليات الاحتلال جرفت عدداً من الشوارع في محيط مسجد خالد بن الوليد، ودمرت البنية التحتية في محيط ملعب البلدية، وأحياء من الحي الشرقي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حارة السمران في مخيم جنين، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وأطلقت مسيرات تجاه منازل المواطنين فيه، وتمركزت قوات الاحتلال في محيط مسجد طوالبة وحي الزهراء القريب من مدخل المخيم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين، ظهر اليوم وحاصرت كلا من جنين الحكومي، ومستشفى ابن سينا، وشرعت بتفتيش سيارات الإسعاف.

يتبع..



