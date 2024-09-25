بيتلجوس بيتلجوس إحياء الرعب والكوميديا بعد 36 عاما

MENAFN - Amman Net) تشهد السينما الأميركية في السنوات الأخيرة ظاهرة جديدة، وهي عودة الأفلام القديمة بأجزاء جديدة بعد عقود طويلة مرت على عرضها الأول.

وشجع على انتشار هذه الظاهرة النجاح الكبير الذي حققه "توب غن: مافريك" (Top Gun: Maverick) عام 2022، الذي استقطب المشاهدين من محبي الجزء الأول، وآخرين جددا ربما لم يولدوا وقت عرض هذا الجزء.

تعرض دور السينما الآن حالة أخرى من الأفلام العائدة، وهو "بيتلجوس بيتلجوس" (Beetlejuice Beetlejuice) الجزء الثاني من فيلم "بيتلجوس" الذي عُرض عام 1988، من إخراج تيم بيرتون، وعاد لبطولته مايكل كيتون ووينونا رايدر وكاثرين أوهارا من الجزء الأول.

وانضم ويليام دافو وجينا أورتيجا للجزء الثاني، وافتتح الفيلم عروض مهرجان فينيسيا السينمائي، قبل عرضه التجاري الذي حقق خلال الأسبوع الأول من عرضه إيرادات فاقت ميزانيته.



بيتلجوس الذي يقف على الحافة بين الرعب والكوميديا

ينتمي "بيتلجوس" بجزئيه إلى الكوميديا المرعبة، حيث تختلط المشاهد المخيفة بالدعابة السوداء، ودارت أحداث الجزء الأول في منزل ريفي أنيق تحيا فيه أسرة صغيرة من زوج وزوجة في غاية السعادة، غير أن هذه السعادة لا تدوم بعد وقوع سيارتهما من أعلى أحد الجسور وهما في طريقهما للمنزل، ووفاتهما بشكل مفاجئ، ليعودا للبيت لكن هذه المرة كأشباح.

وبالرغم من الاضطراب نتيجة هذه التغيرات السريعة لم يبالِ الزوجان طالما هما سويا في بيتهما المثالي، غير أن الحياة تأتي لهما بصدمة جديدة، عندما تنتقل للمنزل عائلة قادمة من المدينة.

وتتكون الأسرة من أب رأسمالي يحاول الاستراحة من الحياة الأعمال، والزوجة ديليا/ كاثرين أوهارا المدللة التي تدعي أنها فنانة ونحاتة بينما هي محدودة الموهبة، وابنة الزوج المراهقة المضطربة ليديا/ وينونا رايدر التي تلتزم السواد في ملابسها، ولا تستطيع التواصل مع أيّ من والديها.

يحاول الشبحان طرد العائلة من المنزل، لكن تبوء كل مساعيهما بالفشل، ومن ثم يلجآن إلى الشبح المحتال "بيتلجوس" صاحب القدرات الخارقة والخارج عن قوانين عالم الأشباح، ويأتي بيتلجوس بأهدافه الخاصة، فهو يحاول الزواج من المراهقة ليديا -الوحيدة القادرة على رؤية الأشباح- حتى يستغلها في عودته للحياة، فيضطر الشبحان في العمل ضد بيتلجوس لإنقاذها.

بينما تبدأ أحداث الجزء الثاني في الحاضر، عندما أصبحت ليديا امرأة في منتصف العمر، ولديها ابنة مراهقة في نفس عمرها هي شخصيا بالجزء الأول، وهي أستريد/ جينا أورتيجا التي فقدت والدها منذ سنوات وتتهم والدتها بعدم سعيها للتواصل مع شبح أبيها مثلما تفعل مع الأشباح الأخرى خلال برنامجها التلفزيوني الشهير.

يتوفى والد ليديا في بداية الفيلم، فتعود مع ابنتها وزوجة والدها للمنزل القديم لدفنه، وهناك تتقاطع طرقهم مرة أخرى مع بيتلجوس الذي ما زال يرغب في الزواج من ليديا، ويساعدها في إنقاذ ابنتها من شر كبير يتربصها في العالم الآخر.



"بيتلجوس" في جزئه الأول هو ثاني أفلام تيم بيرتون، ويعتبره الكثيرون أول فيلم ينتمي بشكل كامل إلى عالمه السينمائي حيث حمل الكثير من السمات الفنية التي استمرت في أفلامه اللاحقة، ونتيجة لنجاح الفيلم الواسع استطاع المخرج الاستمرار في تقديم أعمال مختلفة في الرعب والفانتازيا.

يشبه عالم تيم بيرتون عقل المراهقين، تمتزج فيه سوداوية الخوف من حياة البالغين، مع بقايا طفولية هازئة من عالم الكبار، سينماه حيوية ومميزة للغاية من الناحية البصرية، فنجد بصمته واضحة في كل عوامل الفيلم الفنية من الديكورات إلى المكياج وحتى إدارة أداءات الممثلين الذين يتحولون على يديه إلى نسخ أكثر خفة وحيوية من أنفسهم.



فيلم "بيتلجوس بيلتجوس" استطاع التملص من مصير أفلام أخرى عائدة أخفقت في إرضاء الجمهور (المصدر: آي إم دي بي)

الإصرار على الأصالة

تشوب الكثير من الأجزاء الثانية -خصوصا تلك القادمة بعد سنوات عدة من الجزء الأول- بعض العيوب المتكررة، منها على سبيل المثال الإفراط في استخدام المؤثرات البصرية التي لم تكن متاحة في الماضي، فـ"بيتلجوس" بجزئه الأول فيلم تم إنتاجه في الثمانينيات، واستخدم فيه المخرج المؤثرات البصرية المصنوعة باليد والمصغرات، واستبدال المؤثرات المصنوعة بالحاسوب بها يمكن أن يبعد الفيلم عن أصالته ويجعله نسخة باهتة من نفسه.

أيضا واحدة من عيوب هذه الأفلام العائدة بعد الكثير من السنوات بذات النجوم صدمة المشاهدين في النجوم الذين كبروا في السن، فابتعدوا سواء من حيث المظهر أو الأداء عن الصورة التي ظهروا فيها بالجزء الأول.

يتمثل العيب الثالث في أن بعضا من هذه الأفلام تعتمد بشكل أساسي على حنين الجمهور لسمات معينة في الفيلم القديم سواء كان ثيمة أو أداء تمثيليا أو بعض العناصر البصرية المميزة، وبالتالي يتم إهمال جوانب أخرى ضرورية للغاية مثل السيناريو الذي يجب أن يستغل الماضي لبناء فيلم جديد معاصر.

استطاع فيلم "بيتلجوس بيتلجوس" التملص من مصير أفلام أخرى عائدة أخفقت في إرضاء الجمهور مثل "بيفرلي هيلز كوب: أكسل فولي" (Beverly Hills Cop: Axel F) الذي عُرض مؤخرًا على منصة نتفليكس، وأحبط كلا من الجمهور والمشاهدين.

استخدم صناع فيلم "بيتلجوس بيتلجوس" المؤثرات البصرية المصنوعة بالحاسوب غير أنهم حافظوا في الوقت ذاته على أصالته إلى حد كبير، فعززت هذه المؤثرات على سبيل المثال الديكورات المميزة للجزء الأول لعالم الأشباح، وقدم الفيلم تجربة بصرية ممتعة للغاية.



صناع "بيتلجوس بيتلجوس" استخدموا المؤثرات البصرية المصنوعة بالحاسوب غير أنهم حافظوا على أصالته (المصدر: آي إم دي بي)

على الجانب الآخر خدم المكياج الكثيف لشخصية "بيتلجوس" في جعل الشخصية تظهر كما لو أنها تتجاوز حدود الزمن بالفعل، فلا يستطيع المشاهد تخمين عمرها في أي من الجزأين، وعزز ذلك الشعور الأداء الحركي الحيوي لمايكل كيتون الذي مد الشخصية بالشباب على الرغم من مرور ما يقارب الأربعين عاما على صناعة الجزء الأول.

بينما استغل الفيلم اختلاف عمر البطلتين وينونا رايدر وكاثرين أوهارا في إظهار النضج العاطفي للشخصيتين، فالأولى أصبحت الأم في منتصف العمر المحتارة في الطريقة السليمة للتعامل مع ابنتها المراهقة، بينما الثانية جدة تسدي ابنة زوجها النصح لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.





أضفى الممثلون الجدد كذلك الكثير من التجديد على الفيلم الأحدث، بأداء ويليام دافو لدور قصير غير أنه مسلٍّ ومضحك ومتسق مع جنون الفيلم وعالم تيم بيرتون بشخصية الممثل المتوفى الذي اعتاد أداء دور ضابط الشرطة فعمل كضابط في عالم الأشباح، وجينا أورتيجا في تعاونها الثاني من بيرتون بعد "وينزداي" (Wednesday) تثبت أنها مناسبة جدا للمرحلة الحديثة لأعمال المخرج، ودور المراهقة السوداوية التي تنتمي للقرن الواحد والعشرين.

يمثل فيلم "بيتلجوس بيتلجوس" إحياء مثاليا للجزء الأول، وفي الوقت ذاته عودة المخرج لأصالة أعماله، وقد ابتعد عن مساره الصحيح وأحبط محبيه بالسنوات الأخيرة.