«حزب الله» يعلن استهداف «الموساد» بصاروخ.. ونتانياهو يؤجل سفره إلى نيويورك

أعلنت جماعة «حزب الله» اللبنانية أنها أطلقت صاروخاً استهدف مقراً للموساد الإسرائيلي بالقرب من تل أبيب.

وأوضحت الجماعة، في بيان، اليوم، أن هذا هو المقر المسؤول عن عمليات اغتيال القادة وتفجير أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر) وأيضا (ووكي توكي) التي يستخدمها أفراد الجماعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوَّت في تل أبيب اليوم وقت اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ سطح-سطح بعد رصده قادماً من لبنان.

ولم ترد أنباء عن أضرار أو إصابات. وقال الجيش إنه لم يطرأ تغيير على تعليمات الدفاع المدني لوسط إسرائيل. كما دوَّت صفارات الإنذار في مناطق أخرى بوسط إسرائيل بما في ذلك مدينة نتانيا.

وأطلقت جماعة «حزب الله» مئات الصواريخ والقذائف على إسرائيل في الأيام القليلة الماضية مع تصاعد الصراع المستمر منذ شهور عبر الحدود.

ونفَّذ الجيش الإسرائيلي أعنف غاراته الجوية في الحرب هذا الأسبوع، واستهدف قادة لـ«حزب الله»، وضرب مئات الأهداف في لبنان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص وإصابة أكثر من 1800.

ولقي إبراهيم قبيسي، وهو قائد عسكري في حزب الله، حتفه في غارة جوية إسرائيلية على بيروت أمس.

وأرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من الأربعاء إلى الخميس، سفره إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في ظل التصعيد بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله».

وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن «نتانياهو سيسافر لإلقاء خطابه في الأمم المتحدة غداً (الخميس) عوضاً عن هذه الليلة، وسيعود مساء السبت»، مشيراً إلى أنه «خلال اليوم، سيجري رئيس الوزراء مناقشات لبحث استمرار الهجمات في لبنان».