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الاحتلال يقتحم مدينة جنين ويحاصر مستشفيي جنين الحكومي وابن سينا

9/25/2024 6:08:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية، بأن أعدادا كبيرة من الآليات العسكرية اقتحمت المدينة من جهة حاجز الجلمة العسكري وبدأت بمحاصرة كل من مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا.

يتبع..

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