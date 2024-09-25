الاحتلال يقتحم مدينة جنين ويحاصر مستشفيي جنين الحكومي وابن سينا
التاريخ
9/25/2024 6:08:41 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها.
وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية، بأن أعدادا كبيرة من الآليات العسكرية اقتحمت المدينة من جهة حاجز الجلمة العسكري وبدأت بمحاصرة كل من مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا.
يتبع..
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