مستشفيات غزة: أوقفنا إجراءات استلام جثامين 88 شهيدا من غزة لعدم توفر معلومات عن أصحابها

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN أعلنت مستشفيات قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إيقاف إجراءات استلام جثامين 88 شهيدا من قطاع غزة، لعدم توفر معلومات عن أصحابها.

وأضافت في بيان صحفي، أنه مع وصول جثامين ما يقرب من 88 شهيدا من طرف الاحتلال الإسرائيلي، دون أي بيانات أو معلومات تدل على معرفة أصحابها وأماكن انتشالها، فقد تم إيقاف إجراءات استلامهم، إلى حين استكمال كامل البيانات والمعلومات حول هذه الجثامين، ليتمكن ذووهم من التعرف إليهم.

وطالبت منظمة الصليب الأحمر بالقيام بمهامها وفق البروتوكول المعمول فيه دوليا، بخصوص استلام وتسليم الجثامين، مع إحضار بيانات وتفاصيل كل جثمان، من حيث الأسماء، والأعمار، والمناطق التي أُخذت منها هذه الجثامين.

كما أكدت مستشفيات غزة ضرورة استلام الجثامين حسب المعايير الإنسانية والدولية وبما يحفظ الحقوق للحفاظ على كرامة هذه الجثامين.