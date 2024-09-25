الاحتلال يقتحم دير ابزيع وخربثا بني حارث غرب رام الله

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNNاقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، قريتي خربثا بني حارث ودير ابزيع غرب رام الله.

وأفادت مصادر ,;وكالة رسمية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية دير ابزيع، ومنعت المواطنين من دخولها، أو الخروج منها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية خربثا بني حارث، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات حتى اللحظة.