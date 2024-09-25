الاحتلال يقتحم دير ابزيع وخربثا بني حارث غرب رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNNاقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، قريتي خربثا بني حارث ودير ابزيع غرب رام الله.
وأفادت مصادر ,;وكالة رسمية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية دير ابزيع، ومنعت المواطنين من دخولها، أو الخروج منها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية خربثا بني حارث، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات حتى اللحظة.
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