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موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

9/25/2024 6:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نستعرض لكم موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

تقام المباراة اليوم الأربعاء على ملعب لويس كومبانيس في برشلونة.
تنطلق صفارة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء 23:00 حسب توقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي
تنقل المباراة عبر قناتي:

beIN Sports 3
beIN Sports 1 FR

يتصدر برشلونة الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، فيما يحتل خيتافي المركز الـ18 برصيد 4 نقاط.

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