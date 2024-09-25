«أكسيوم سبيس» و«برجيل القابضة» توقعان اتفاقية لإجراء الأبحاث ودمج الطب بتكنولوجيا الفضاء

في تطور رائد لقطاعي الرعاية الصحية وأبحاث الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت برجيل القابضة ومقرها أبو ظبي عن تعاون بحثي طبي مهم مع شركة أكسيوم سبيس، الشركة العالمية الرائدة في خدمات رحلات الفضاء البشرية. تم الكشف عن الشراكة خلال حدث خاص في ساحة تايمز سكوير الشهيرة في نيويورك، مما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في دمج الطب وتكنولوجيا الفضاء.

سيركز هذا التعاون الطويل الأمد مع شركة أكسيوم سبيس الأمريكية، المشهورة بمهامها الشاملة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، على تطوير البحث الطبي في الجاذبية الصغرى، والهدف هو استكشاف سبل جديدة للابتكار الطبي من خلال الاستفادة من البيئة الفريدة للفضاء لدراسة كيفية استجابة جسم الإنسان للجاذبية الصغرى.

تدير شركة أكسيوم سبيس مهام شاملة إلى محطة الفضاء الدولية بينما تعمل أيضًا على تطوير محطة أكسيوم - أول محطة فضاء تجارية في العالم في مدار أرضي منخفض، وستدعم هذه المحطة الرائدة النمو البشري خارج الكوكب وتجلب فوائد لا حصر لها إلى الأرض.

كمبادرة أولى، تعمل شركة أكسيوم سبيس وبرجيل على إرسال مجموعة من القدرات الطبية إلى الفضاء لتعزيز البحث العلمي حول كيفية تفاعل جسم الإنسان في الجاذبية الصغرى، وتتكون المجموعة من أفضل التقنيات في فئتها المستخدمة في المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منشأة برجيل القابضة الرائدة في مدينة برجيل الطبية (BMC)، ويسعى البحث إلى دراسة كيفية تأثير بيئة الجاذبية الصغرى على المؤشرات الحيوية ذات الصلة، وجودة المواد الدوائية، والخدمات الصحية عن بعد، ويعتزم رواد الفضاء في أكسيوم سبيس ارتداء وتشغيل هذه التقنيات عن بُعد طوال فترة تدريبهم وإطلاقهم خلال مهمة أكسيوم 4 (Ax-4)، المقرر إطلاقها في الربيع المقبل.

وحضر حفل التوقيع الذي أقيم في معهد برجيل للصحة العالمية في نيويورك، الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، والسيد جون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة.

قالت الدكتورة لوسي لو، كبيرة العلماء في شركة أكسيوم سبيس: "تؤكد هذه الشراكة مع برجيل القابضة كيف توفر أكسيوم سبيس الفرص للمنظمات في جميع أنحاء العالم لإجراء البحوث الطبية في الفضاء، نحن نعيد تصور الطريقة التي يعيش بها البشر ويعملون بها في مدار أرضي منخفض من خلال الاستفادة من الجاذبية الصغرى لتعزيز فهمنا لجسم الإنسان، بينما نعمل أيضًا على تثقيف المجتمع العالمي حول كيفية استخدام بيئة الجاذبية الصغرى للتقدم في العلوم والتكنولوجيا لصالح البشرية".

وعلق الدكتور شمشير فاياليل قائلاً: "من خلال شراكتنا الرائدة مع أكسيوم سبيس، فإننا لا نتقدم فقط في حدود الابتكار الطبي في الجاذبية الصغرى، بل نضمن أيضًا استفادة المرضى في الإمارات العربية المتحدة وحول العالم من حلول الرعاية الصحية في الجيل التالي، ويتماشى هذا التعاون بسلاسة ويدعم رؤية الإمارات العربية المتحدة الطموحة لاستكشاف الفضاء، وكما نستمر في جني فوائد الابتكارات من بعثات الفضاء منذ أكثر من 50 عامًا وتحويل كل شيء من الاتصالات إلى التصوير الطبي ، يمثل هذا التعاون التزامًا بتسخير البيئة الفريدة للفضاء لتطوير وتعزيز منهجيات العلاج، فنحن نضع الأساس لتحسين نتائج المرضى اليوم وللأجيال القادمة".

تضع هذه الشراكة الأساس لتعاون طويل الأمد بين أكسيوم سبيس وبرجيل، وفتح بيئة الجاذبية الصغرى للمستخدمين الجدد ومستكشفي الفضاء، ورفع طموحات برجيل في مجال الابتكار في الرعاية الصحية.

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