«العودة إلى المنزل»: عرضٌ حصريّ ونصائح عملية من «تشاتلز آند مور»

مع حلول شهر سبتمبر، يباشر أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمون فيها العودة من عطلتهم الصيفية، تملأ نفوسهم الفرحة بالعودة إلى الوطن لمباشرة مرحلةٍ دائمة التجدّد في حياتهم، وتصبح لمنزل كلّ منهم أهميةٌ مضاعفة، كونه يشكّل الوجهة التي تمنحه شعوراً فريداً من نوعه بالانتماء والدفء والراحة والإلفة. "تشاتلز آند مور"، الشركة الرائدة في مجال قطع الأثاث والديكور وبيعها بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحتفي بمشاعر الحنين إلى الوطن وفرحة العودة إلى دفء المنزل، عبر إطلاقها حملة "العودة إلى المنزل" التي تشكل مبادرةً غير مسبوقة لتحويل كل بيتٍ إلى واحةٍ تغتني بالراحة والفرح، بفضل قطع الأثاث الأنيقة والعملية المواكبة لطبيعة الحياة العصرية.

تحفّز حملة "العودة إلى المنزل" أبناء الدولة والمقيمين فيها على الاستمتاع بالدفء والراحة المنزليين، من خلال توفيرها مفروشاتٍ وقطع أثاثٍ لا تكتفي بإضفاء المزيد من الجمال فحسب، بل تشكل أيضاً الخيار المثالي للاستخدام اليوميّ والعمليّ. وتدعم "تشاتلز آند مور" مبادرتها هذه بتقديمها 5 نصائح من الخبراء، ليستفيد منها كل الذين يجدّدون منازلهم، أو ينتقلون إلى منزلٍ جديد:





1. التخطيط المسبق للمساحة الخاصة:

حدّد مقاسات الغرف الجديدة، وضع تصوّراً مسبقاً للأثاث المفضّل لديك قبل الانتقال إليها، مع الإشارة إلى أنّ قطع الأثاث القابلة للتخصيص مثالية جداً، وتتميّز بمرونة تعديل موضعها، ما يمنح منزلك مساحةً رحبة ومريحة.





2. الأولوية للراحة في غرف المعيشة:

تشكل غرفة المعيشة القلب النابض في المنزل. استثمر بالشكل الجيد، وقم باختيار مقاعد مريحة وعالية الجودة، لتكون لك مساحة مثالية للاسترخاء، كما لاستقبال ضيوفك وقضاء أوقات من المرح والترفيه معهم.





3. الاهتمام بحلول التخزين:

احرص على إبعاد الفوضى عن منزلك الجديد، من خلال اعتمادك حلول تخزينٍ عملية وذات أشكالٍ أنيقة، مثل الرفوف على الجدران أو المناضد المزوّدة بحجرة تخزين، وبذلك تجمع بين التصميم الحديث والوظيفة العملانية.





4. الجمع بين الأسلوب الشخصيّ والقطع المميّزة:

أضف إلى منزلك لمسةً شخصية، من خلال قطع الأثاث أو الديكور الفريدة من نوعها، مثل طاولة قهوة ذات شكل مميّز، أو مزهرية بألوانٍ جذابة، بما ضفي مظهراً رائعاً على مساحتك الخاصة.





5. الراحة في الهواء الطلق:

إذا كان منزلك يشتمل على شرفة أو باحة خارجية، استفد من أجواء الطقس اللطيفة، وعزّز جلستك الخارجية بمقاعد مريحة وكراسي استرخاء أو مستلزمات جلسات الطعام الخارجية.





وفي سياق حملة "العودة إلى المنزل"، تقدّم "تشاتلز آند مور" أيضاً خصماً خاصاً بنسبة 10% على الفاتورة النهائية لمشتريات جميع المنتقلين إلى منازل جديدة، بالإضافة إلى العروض القيّمة السارية حالياً. إذا كنتم انتقلتم حديثاً أو تخططون للانتقال إلى منزلٍ جديد، لا تفوّتوا هذا العرض الحصريّ الذي تطلقه هذه العلامة التجارية في الوقت المناسب تماماً لمساعدتكم في الاستمتاع بالإقامة في منزل أحلامكم.





كما تقدّم "تشاتلز آند مور" استشارات تصميم مجانية، تشمل زيارة مصمّميها الخبراء إلى المنزل للتأكد من أنّ كل قطعة أثاث اختارها العميل مصمّمة لتناسب مساحته الداخلية والخارجية وأسلوبه الخاص وميزانيته بالطبع، لتجعل من منزله الجديد أو المتجدّد مملكته المميّزة.





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: ، أو زيارة متاجر "تشاتلز آند مور" داخل مراكز التسوّق الكبرى في دبي وأبوظبي.

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