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جني الأرباح يوقف ارتفاعات الأسهم اليابانية

9/25/2024 5:29:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً بعد تعاملات متقلبة الأربعاء رغم تلقيه دعماً من أسهم التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالصين بعد إعلان بكين عن برامج للتحفيز، وذلك وسط جني أرباح.

وأنهى المؤشر التداولات على تراجع 0.19 بالمئة عند 37870.26 نقطة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات، فيما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.23 بالمئة إلى 2650.5 نقطة.

وأغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز عند مستويات قياسية مرتفعة الثلاثاء، كما أغلق المؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا على صعود مع ارتفاع مؤشر فيلادلفيا الفرعي لأشباه الموصلات بأكثر من واحد في المئة مما دعم الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق الأربعاء.

وقفز سهم أدفانتست، التي تعد شركة إنفيديا الأمريكية من عملائها، 3.8 بالمئة مقدماً أكبر دعم للمؤشر نيكاي.

وكانت التقلبات في سعر صرف الين والدولار محدودة أيضاً الأربعاء، مما أعطى السوق الحساسة لسعر الصرف فرصة لالتقاط الأنفاس.

وبدت السوق متأهبة لجني الأرباح بعد أن ارتفع المؤشر نيكاي للجلسة الرابعة على التوالي إلى أعلى مستوى إغلاق في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، بدعم من لهجة بنك اليابان التي تميل للتيسير النقدي.

وزاد قطاع الآلات 1.6 بالمئة ليكون الأفضل أداءً بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 مؤشراً، مع ارتفاع سهم دايكن للصناعات 1.6 بالمئة.

وشهدت أسهم أخرى مرتبطة بالصين مكاسب أيضاً، بما في ذلك شركة مستحضرات التجميل شيسيدو التي صعد سهمها 3.1 بالمئة وسهم شركة فانوك كورب الذي زاد 4.5 بالمئة.

وكان سهم شركة الصناعات الدوائية كيوا كيرين أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية بانخفاض 13.1 بالمئة، تلاه سهم ريسونا القابضة الذي هبط 5.1 بالمئة وسهم طوكيو مارين القابضة للتأمين بتراجع أربعة في المئة.

ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم تويوتا موتور واحداً بالمئة بعد أن أعادت الشركة شراء بعض أسهمها خلال تعاملات الصباح.

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