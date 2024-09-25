اللون الأحمر يكسو مؤشرات الأسهم الأوروبية

اكتست الأسهم الأوروبية باللون الأحمر خلال تداولات الأربعاء في وقت فقدت فيه موجة صعود دفعتها حزمة تحفيز صينية زخمها، كما أضاف تراجع أسهم شركات ونفط إلى الخسائر.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.13 بالمئة بعد أن صعد بما يقارب الواحد بالمئة في الجلسة السابقة.

كما تراجع المؤشر داكس الألماني 0.41% وفاينانشال تايمز البريطاني 0.03% وفوتسي الإيطالي 0.08%.

وفي آسيا، واصلت الأسهم الصينية صعودها المدفوع بحزمة التحفيز الاقتصادي لليوم الثاني على التوالي لكن أسواقاً أخرى اتسمت فيها التعاملات بالتقلب والتباين.

وهبط سهم شركة ساب الألمانية 3.5 بالمئة بعد تقرير أفاد أن الشركة المطورة للبرمجيات تخضع لتحقيق في الولايات المتحدة بسبب شكوك في قيامها بتثبيت الأسعار. وشكل السهم بذلك أكبر ضغط على المؤشر، ودفع أيضاً المؤشر الفرعي لشركات التكنولوجيا إلى الهبوط بنسبة 0.8 بالمئة.

وقاد قطاع النفط والغاز التراجع في القطاعات الفرعية منخفضاً 0.9 بالمئة بسبب مخاوف من عدم كفاية خطط التحفيز الصينية لتعزيز الطلب.

ونزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5 بالمئة بعد أن صعد بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة. وأظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين في البلاد زادت في سبتمبر.

وأظهرت بيانات رسمية أن مؤشر أسعار المنتجين في السويد ارتفع 0.6 بالمئة في أغسطس مقارنة مع يوليو . واستقر مؤشر السوق هناك.

وقفز سهم فالمت الفنلندية للهندسة بنسبة 9.2 بالمئة بعد أن حصلت على طلبية قيمتها تفوق مليار يورو في البرازيل.

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