«شبرا بلولة» قرية مصرية تنتج نصف ياسمين العالم

لا يُذكر اسم شجرة أو عطر أو زيت الياسمين إلا ويُذكر اسم «شبرا بلولة»؛ فتلك القرية، الواقعة بمحافظة الغربية بشمال مصر، تستحوذ وحدها على نصف إنتاج العالم من عجينة الياسمين وزيوته التي تدخل في صناعة أرقى العطور العالمية، وتُصدَّر إلى دول أوروبية، أشهرها فرنسا – بلد العطور، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تقرير للاتحاد الدولي للزيوت والعطور IFEAT، ومقره مدينة لندن البريطانية، ذُكر أن إنتاج مصر من عجينة الياسمين في السنة يبلغ 6 أطنان، تعطي 3 أطنان من الزيت العطري، محققةً عائداً يقدر بنحو 6.5 مليون دولار سنوياً. وتستحوذ قرية شبرا بلولة، التابعة لمركز قُطُور بمحافظة الغربية، على هذا الإنتاج، حيث يشارك 60 ألف عامل ومُزارع من أبناء القرية وبعض القرى المجاورة، في موسم حصاد سنوي يمتد طوال الأشهر الستة الأخيرة من كل عام؛ من يونيو إلى نوفمبر. كما جاء في التقرير أن مصر والهند تستحوذان على نسبة 95% من إنتاج عجينة الياسمين في العالم، لكن شركات تصنيع العطور تفضل المنتج المصري؛ لما تتمتع به تربة تلك القرية من خصوبة تظهر جيداً في زيوت هذا النبات العطري، الذي يُستخدم في العديد من الصناعات مثل مواد التجميل، والصناعات الطبية مثل زيوت التخدير.

وقد عرفت مصر زراعة الياسمين في ستينيات القرن الماضي؛ حيث جلبه من فرنسا أحد الأثرياء واسمه أحمد فخري كان يدرس هناك، وزرعه في إقطاعية كان يملكها تبلغ مساحتها نحو 100 فدان، بقرية شبرا بلولة حيث التربة الطينية والطقس المناسبين لزراعته، ثم أنشأ مصنعاً للزيوت العطرية، وصار الفلاحون الذين أغرتهم التجربة، فزرعوا أراضيهم أيضاً بالياسمين، يورّدون إليه محصولهم.

سياحة الياسمين



انطلاقاً من شهرة هذه القرية المصرية عالمياً في زراعة الياسمين؛ بدأت الأفواج السياحية تتوافد إليها ، وبدأت بعض الشركات تضع زيارة القرية ضمن برامجها ليشاهد السائحون،

أجانب ومصريين من محافظات أخرى

زراعة الياسمين فيها، ومشاركة الفلاحين طقوس الحصاد، بل مشاركتهم طعامهم الريفي، والتقاط الصور معهم؛ ما دعا بعض المهتمين بمجال السياحة في مصر إلى المطالبة بإقامة مهرجان للورد والياسمين، مؤكدين أنه سوف يلفت الأنظار أكثر إلى القرية، وإلى المنتج المصري من الياسمين ومشتقاته، ويحقق عائداً مادياً أكبر بالطبع.



الياسمين العربي في السعودية

تشتهر أيضا منطقة جازان، الواقعة في جنوب غربي المملكة العربية السعودية، بزراعة الفل، المعروف محليًّا باسم "الياسمين العربي". نحو 228 ألف شجرة، موزعة على أكثر من 950 مزرعة، تنتج سنوياً 280 طنًّا. إضافة إلى ما تزرعه السيدات في البيوت؛ حيث يمثل الفل جزءاً مهماً من الموروث الشعبي، إذ يتزين به النساء والرجال في الأعراس والاحتفال بالمواليد الجدد، وعند استقبال الضيوف، حيث يمكنك رؤية عقود مصنوعة منه حول الأعناق أو فوق الرؤوس.



تتعدد أنواع الفل في جازان؛ فمنه "فل العزان" ولونه أصفر لكن حجمه أكبر من الفل الأبيض، وينمو في المرتفعات، والفل العريشي ذو البياض الناصع والرائحة النفاذة، والفل البلدي، الذي يميل إلى اللون الأصفر، والفل الجازاني، نسبةً إلى المنطقة، وهو أكثر الأنواع انتشاراً، وله رائحة قوية.