أمريكا توافق على بيع صواريخ لمصر بـ740 مليون دولار

وافقت الولايات المتحدة، أمس، على بيع مصر ستينغر بقيمة 740 مليون دولار، في وقت يشهد تقارباً بين واشنطن والقاهرة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، في وقت سابق من سبتمبر، أنها ستفرج دون شروط عن 1,3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر.

وأبلغت الخارجية الأمريكية الكونغرس موافقتها على بيع مصر 720 صاروخاً من طراز سترينغر لأنظمة في حوزة القاهرة.

وأوضح متحدث باسم الوزارة، في بيان، أن ذلك «سيحسّن من أمن دولة صديقة لا تزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط».

ويتوقع أن تزيد هذه الصفقة من تراكم طلبات الإمداد العسكري للولايات المتحدة، في وقت توفر دعماً عسكرياً لأوكرانيا لمواجهة روسيا، وإسرائيل التي تخوض حرباً ضد حماس في غزة وتكثّف ضرباتها الجوية لحزب الله في لبنان، كما تلقت واشنطن طلبات تسليحية من تايوان ودول في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ووافقت واشنطن مراراً، خلال الأعوام الماضية، على صفقات تسليح للقاهرة، إحدى أكبر متلقي المساعدات العسكرية الأمريكية في العالم.

وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مصر الأسبوع الماضي، حيث أشاد بالتعاون بين بلاده ومصر سعياً لتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

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