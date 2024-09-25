«إنفستيك» تفتتح مقراً لها في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت "إنفستيك"، مجموعة الخدمات المصرفية وإدارة الثروات الرائدة عالمياً، اليوم عن افتتاح مكتب لها في مركز دبي المالي العالمي بهدف توسيع نطاق عروضها المتميزة في منطقة الخليج.

وسيوفر افتتاح مكتب المجموعة في مركز دبي المالي العالمي للعملاء من ذوي الملاءة المالية وأصحاب الثروات والمكاتب العائلية والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، الوصول إلى عدد من الخدمات من بينها الاستشارات، والترتيب والتنسيق في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات والاستثمارات، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وسيستفيد المكتب الجديد من الخدمات المتطورة التي تقدمها "إنفستيك" في سويسرا، والتي تعتمد على إرثها العريق من العمل في القطاع المصرفي السويسري ومواردها وعملياتها في مجال الاستثمار.

يتركز نشاط مجموعة "إنفستيك" في منطقتين جغرافيتين رئيسيتين هما جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وأيرلندا وجزر القنال وجمهورية موريشيوس والهند وأوروبا القارية. وبافتتاح مكتب لها في مركز دبي المالي العالمي، ستتمكن "إنفستيك" من خدمة عملائها في المنطقة عن قرب، وربطهم بشبكة شاملة من القدرات والخبرات الدولية.

ويلعب مركز دبي المالي العالمي دوراً مهماً في قيادة ورسم مستقبل القطاع المالي. وبفضل موقعه الاستراتيجي وسياساته وأطر عمله التنظيمية والقانونية الداعمة للأعمال، يشكل المركز منصة ممتازة لـ "إنفستيك" لتوسيع عملياتها وخدمة قاعدة متنوعة من العملاء. ويضم المركز حالياً أكثر من 6،000 شركة، بما في ذلك أكثر من 230 بنكاً، و27 من أهم 29 بنكاً على مستوى العالم، بالإضافة إلى أكثر من 400 من كبار مديري الثروات والأصول في العالم.

وبهذه المناسبة، قال كومش مودليار، الرئيس التنفيذي في "إنفستيك بنك ليمتد": "تشهد دبي ومنطقة الخليج بشكل عام نمواً متواصلاً في عدد الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، ويعود ذلك إلى مستوى الاتصال والخدمات عالية الجودة وفرص النمو التي توفرها المنطقة للشركات المحلية والدولية.

وهو ما يعكس الأهمية المتنامية للمنطقة بالنسبة للاقتصاد العالمي وخطط النمو الطموحة التي تنتهجها أسواقها. وقد قررنا اللحاق بعملائنا في هذه السوق عالية النمو من خلال افتتاح مكتبنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي، والذي يوفر خدمات مخصصة بمجال الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى قدراتنا المتميزة بمجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار".

ومن جانبه، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي: "يسعدنا أن نرحب بمجموعة 'إنفستيك' في مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي عموماً. تواصل بيئة الأعمال العالمية المواتية في المركز، وإطاره التنظيمي والقانوني، وبنيته التحتية ذات المستوى العالمي، استقطاب المؤسسات المالية التي تتطلع إلى الوصول إلى تجمع كبير للثروات يتمثل في المكاتب العائلية والصناديق السيادية والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية. وبتأسيس مكتبها في مركز دبي المالي العالمي، يمكن لمجموعة 'إنفستك' استخدام دبي كبوابة للوصول إلى أكثر من 3 تريليونات دولار أمريكي من الثروات الخاصة ضمن نطاق جغرافي قريب، يمكن الوصول إليه في غضون ساعة واحدة بالطائرة".

وتشتهر "إنفستيك" باتباع نهج قائم على العلاقات ومدعوم بالقدرات التكنولوجية، بما يمنح العملاء منظومة دولية متكاملة من الخدمات.

من جهته، قال دارين سولومون، كبير المسؤولين التنفيذيين في مكتب "إنفستيك" في مركز دبي المالي العالمي: "تفخر 'إنفستيك' بتقديم خدمات عالمية المستوى وخلق قيمة دائمة لأصحاب المصلحة لديها. ونتطلع إلى تزويد العملاء من خلال مقرنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي عبر تمكينهم من الوصول إلى خدماتنا العالمية بمجال الأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الاستثمارات، بالإضافة إلى إمكاناتنا بمجال الخدمات المصرفية المؤسسية والاستثمارية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المتطورة".

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