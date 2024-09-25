دبي تقفز 4 مراكز بين «العشرين الكبار» لأفضل المراكز المالية عالمياً

قفزت دبي إلى المركز السادس عشر عالمياً كأفضل مركز مالي وفقاً لمؤشر المراكز المالية الصادر عن «Z/Yen Partners» ومعهد التنمية الصيني.

ويقوم المؤشر بحسب «بلومبرج»، بتقييم 121 مركزاً مالياً، وذلك بواسطة استخدام بيانات ونتائج الاستطلاعات من آلاف المتخصصين في الخدمات المالية الذين استجابوا لاستبيان عبر الإنترنت.

واحتلت دبي المركز الأول إقليمياً، وارتفعت في التصنيف 4 مراكز حيث كانت تحتل المركز العشرين.

وعلى مستوى العالم، احتلت هونج كونج المرتبة الثالثة، خلف نيويورك ولندن، واحتلت سنغافورة المرتبة الرابعة على مستوى العالم. وبذلك استعادت هونج كونج مكانتها كأفضل مركز مالي في آسيا، ما دفع سنغافورة إلى المركز الثاني في المنطقة. هذه أخبار سارة لقطاع التمويل في هونج كونج، الذي تضرر بشدة من القيود المفروضة بسبب الوباء والتي دفعت العديد من العمال إلى مغادرة المدينة. وقد أدى سوق العقارات، الذي فشل في التعافي، إلى تباطؤ النشاط والطلب الاستهلاكي. وتراهن الحكومة على أن مبادراتها وأسعار الفائدة المنخفضة قد تنعش النشاط الاقتصادي.

ووفقاً للنتائج الأخرى في التقرير فقد تراجع 58 مركزاً مالياً في التصنيف فيما تحسن 46 آخرون. وارتفعت دبلن وشيكاغو ودبي في التصنيف، بينما تراجعت شنغهاي وبكين وجنيف في المؤشر. فتجاوزت شنتشن سان فرانسيسكو لتحتل المرتبة الثالثة في تصنيف التكنولوجيا المالية. وصعدت شيكاغو ولوس أنجليس إلى ما بعد شنغهاي لتحتلا المرتبتين السادسة والسابعة. وتراجعت سيدني ونانجينغ وتيانجين 10 مراكز على الأقل.

وفيما يلي المراكز المالية العشرين الأولى:

1. نيويورك

2. لندن

3. هونج كونج

4. سنغافورة

5. سان فرانسيسكو

6. شيكاغو

7. لوس أنجليس

8. شنغهاي

9. شنتشن

10. فرانكفورت

11. سيئول

12. واشنطن العاصمة

13. جنيف

14. دبلن

15. باريس

16. دبي

17. زيورخ

18. بكين

19. لوكسمبورج

20. طوكيو

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