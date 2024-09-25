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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 76 21 دولار

9/25/2024 5:25:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 64 سنتا ليبلغ
76.21 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل
75.57 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت
1.27 دولار ليتحدد سعر التسوية عند
75.17 دولار للبرميل في حين ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط
1.19 دولار ليبلغ
71.56 دولار.

ورفعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأمدين المتوسط والطويل مشيرة إلى النمو الذي تقوده الهند وأفريقيا والشرق الأوسط وتحول أبطأ نحو المركبات الكهربائية والوقود النظيف.

وتوقعت (أوبك) في تقريرها السنوي الذي تم إطلاقه في البرازيل أمس وصول الطلب العالمي على النفط إلى118.8 مليون برميل يوميا بحلول 2045 أي أعلى من المتوقع في تقرير العام الماضي بنحو 2.9
مليون برميل يوميا وإلى
120.1 مليون برميل يوميا بحلول 2050.

وفي الولايات المتحدة قالت وسائل إعلام أمريكية أمس إن ولاية فلوريدا تستعد لأشد إعصار يضرب اليابسة في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام وفق توقعات المراصد الجوية والمتمثل بالعاصفة الاستوائية هيلين.

وفي غضون ذلك أوقفت العديد من شركات الطاقة العاملة في وسط خليج المكسيك بعض الإنتاج تحسبا للعاصفة هيلين.

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