سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 76 21 دولار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 64 سنتا ليبلغ
76.21 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل
75.57 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت
1.27 دولار ليتحدد سعر التسوية عند
75.17 دولار للبرميل في حين ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط
1.19 دولار ليبلغ
71.56 دولار.
ورفعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأمدين المتوسط والطويل مشيرة إلى النمو الذي تقوده الهند وأفريقيا والشرق الأوسط وتحول أبطأ نحو المركبات الكهربائية والوقود النظيف.
وتوقعت (أوبك) في تقريرها السنوي الذي تم إطلاقه في البرازيل أمس وصول الطلب العالمي على النفط إلى118.8 مليون برميل يوميا بحلول 2045 أي أعلى من المتوقع في تقرير العام الماضي بنحو 2.9
مليون برميل يوميا وإلى
120.1 مليون برميل يوميا بحلول 2050.
وفي الولايات المتحدة قالت وسائل إعلام أمريكية أمس إن ولاية فلوريدا تستعد لأشد إعصار يضرب اليابسة في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام وفق توقعات المراصد الجوية والمتمثل بالعاصفة الاستوائية هيلين.
وفي غضون ذلك أوقفت العديد من شركات الطاقة العاملة في وسط خليج المكسيك بعض الإنتاج تحسبا للعاصفة هيلين.
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