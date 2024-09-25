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التربية تحصر الاحتياج التعليمي للعام الدراسي المقبل

9/25/2024 5:25:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي

دعت القطاع الإداري بوزارة التربية المناطق التعليمية بضرورة حصر الاحتياج التعليمي
وإعداد الميزانية التقديرية لوظائف
الهيئة التعليمية والوظائف العاملة للعام الدراسي 2026/2025.

وقال مدير ادارة الموارد البشرية فلاح الظفيري في كتاب تلقت "الأنباء" نسخة منه: "نرفق لكم النماذج الخاصة بمشروع ميزانية وظائف الهيئة التعليمية والوظائف الإشرافية والإدارية للعاملين للعام ( 2026/2025 ).

يرجى التكرم بتعبئة النماذج بالبيانات وإرسالها إلينا في موعد أقصاه 2024/11/15م
مصحوبا بما ترونه من ملاحظات أو مقترحات حتى يتسنى لنا إعداد تقديرات حاجة الوزارة
من الوظائف للسنة المالية ( 2026/2025م ) ، وعرضها على الجهات المختصة في الوقت المناسب".


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