التربية تحصر الاحتياج التعليمي للعام الدراسي المقبل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
دعت القطاع الإداري بوزارة التربية المناطق التعليمية بضرورة حصر الاحتياج التعليمي
وإعداد الميزانية التقديرية لوظائف
الهيئة التعليمية والوظائف العاملة للعام الدراسي 2026/2025.
وقال مدير ادارة الموارد البشرية فلاح الظفيري في كتاب تلقت "الأنباء" نسخة منه: "نرفق لكم النماذج الخاصة بمشروع ميزانية وظائف الهيئة التعليمية والوظائف الإشرافية والإدارية للعاملين للعام ( 2026/2025 ).
يرجى التكرم بتعبئة النماذج بالبيانات وإرسالها إلينا في موعد أقصاه 2024/11/15م
مصحوبا بما ترونه من ملاحظات أو مقترحات حتى يتسنى لنا إعداد تقديرات حاجة الوزارة
من الوظائف للسنة المالية ( 2026/2025م ) ، وعرضها على الجهات المختصة في الوقت المناسب".
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