وكيل التجارة يطمئن المواطنين والمقيمين بتوافر مخزون السلع الغذائية الأساسية وفي أعلى مستوياته

MENAFN - Al-Anbaa) قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، إن قدرة الإنتاج الكلي المحلي للمخابز تفوق الطلب الكلي لجميع قاطني البلاد، مضيفة أن المخابز الحالية مجهزة بمولدات كهربائية وصوامع للتخزين تمكنها من العمل لمدة زمنية مطمئنة دون إمدادات خارجية.

جاء ذلك في تصريح لوكيل الوزارة زياد الناجم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عقب اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للوقوف على مدى جهوزية خطط طواريء الأمن الغذائي في البلاد واستعدادات الجهات المعنية للتعامل مع مستجدات الاحداث إقليميا وعالميا.

وأكد الناجم استعدادات الجهات المعنية وإجراءات المحافظة على سلامة المخزون الاستراتيجي المتوفر في البلاد خلال شهر سبتمبر الجاري، مطمئنا المواطنين والمقيمين بتوافر مخزون السلع الغذائية الأساسية وفي أعلى مستوياته.

وأضاف أن اللجنة تأكدت من سلامة سلامة أوضاع المخزون الاستراتيجي المتوفر من السلع الأساسية التي تضم (الأرز - السكر - حليب الأطفال - حليب البودرة - الحليب السائل - زيت الذرة - الدجاج المجمد - القمح - الذرة - الشعير - الزيت الخام).

وذكر أن اللجنة ناقشت بنود خطة الطوارئ لشهر سبتمبر الجاري إضافة إلى أوضاع القدرة التخزينية لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والشركات التابعة لها موضحا أن الشركة نجحت في زيادة القدرة التخزينية بمقدار الضعف.

وبين أن الشركة نجحت أيضا في زيادة المخزون الإستراتيجي من المواد التموينية بما يكفي لشهرين إضافيين - خلافا لمخزون القطاع الخاص - معلنا انتظار وصول دفعات إضافية من المواد التموينية خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد آخر أفاد الناجم أن اللجنة ناقشت الاجراءات الاحترازية التي يمكن اللجوء لها في الحالات الاستثنائية ومنها قرارات تثبيت أسعار بيع بعض السلع الاستهلاكية وتقنين البيع وتنظيمه في الأسواق المركزية إضافة إلى منع تصدير كافة المواد و السلع الغذائية خارج البلاد.

وأكد استعداد فرق الطوارئ المعنية لمتابعة أسعار السلع ومراكز التموين منوها بأن الوزارة تنسق بشكل متواصل مع مخازن الشركة الكويتية للتموين وفروع توزيع المواد التموينية للتأكد من تدفق السلع في كافة فروع التموين البالغ عددها 92 فرعا.

ويأتي اجتماع اللجنة في موازاة تطور الأحداث الإقليمية المرتبطة بما يشهده العالم من أزمات سياسية وتصعيد عسكري في المنطقة وتنفيذا لتوجيهات وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل.