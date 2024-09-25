طيران الاحتلال الاسرائيلي يواصل غاراته على مختلف المناطق اللبنانية

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أنه يشنّ غارات "موسعة" على مناطق في جنوب لبنان وشرقه، بعد ساعات من اعتراض صاروخ بالستي أطلقه حزب الله في أجواء منطقة تل أبيب.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام، إن طيران الاحتلال الاسرائيلي شن فجر اليوم غارة عنيفة على السهل ما بين بلدتي علي النهري والناصرية في البقاع الأوسط شرق لبنان أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وغارة أخرى على سهل مشغرة وأطراف سحمر وميدون في البقاع الغربي.

وأضافت أن طيران الاحتلال الاسرائيلي استأنف غاراته على مدينة بعلبك وقراها شمال شرقي لبنان من بعد منتصف الليل وحتى ساعات فجر اليوم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى توزعوا على المستشفيات ودمار بالمتلكات من منازل ومصانع ومحال ومستودعات.

وفي الجنوب ذكرت الوكالة، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدات عبا وكوثرية السياد وحبوش وعين قانا وعلى المنطقة بين الدوير وحاروف.

وأوضحت أنه في منطقة النبطية شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على عدد من المباني والمنازل في بلدتي النميرية والقصيبة.

من جهته دعا الصليب الأحمر اللبناني في نداء عاجل على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس" إلى التبرع بالدم.

وفي سياق متصل نقلت الوكالة الوطنية عن "المقاومة" إعلانها إطلاق "صاروخ باليستي من نوع "قادر 1" على مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب".

ويشهد لبنان منذ صباح الاثنين شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق اخرى من لبنان مسفرة عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.





ثلاثة قتلى في الغارة الاسرائيلية على منطقة كسروان شمال بيروت

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب تسعة آخرون بجروح في غارة اسرائيلية استهدفت قرية في منطقة كسروان شمال بيروت، كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان.

وقالت الوزارة في حصيلة أولية إن "غارة العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة المعيصرة في كسروان" أدت إلى "استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة بجروح". وأكد مصدر أمني لبناني أن الغارة استهدفت منزلا في القرية التي تقع على بعد نحو 30 كلم شمال بيروت.









حزب الله يعلن إطلاق صاروخ بالستي مستهدفا مقراً للموساد الإسرائيلي قرب تل أبيب