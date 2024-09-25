طيران الاحتلال الاسرائيلي يواصل غاراته على مختلف المناطق اللبنانية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أنه يشنّ غارات "موسعة" على مناطق في جنوب لبنان وشرقه، بعد ساعات من اعتراض صاروخ بالستي أطلقه حزب الله في أجواء منطقة تل أبيب.
وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام، إن طيران الاحتلال الاسرائيلي شن فجر اليوم غارة عنيفة على السهل ما بين بلدتي علي النهري والناصرية في البقاع الأوسط شرق لبنان أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وغارة أخرى على سهل مشغرة وأطراف سحمر وميدون في البقاع الغربي.
وأضافت أن طيران الاحتلال الاسرائيلي استأنف غاراته على مدينة بعلبك وقراها شمال شرقي لبنان من بعد منتصف الليل وحتى ساعات فجر اليوم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى توزعوا على المستشفيات ودمار بالمتلكات من منازل ومصانع ومحال ومستودعات.
وفي الجنوب ذكرت الوكالة، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدات عبا وكوثرية السياد وحبوش وعين قانا وعلى المنطقة بين الدوير وحاروف.
وأوضحت أنه في منطقة النبطية شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على عدد من المباني والمنازل في بلدتي النميرية والقصيبة.
من جهته دعا الصليب الأحمر اللبناني في نداء عاجل على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس" إلى التبرع بالدم.
وفي سياق متصل نقلت الوكالة الوطنية عن "المقاومة" إعلانها إطلاق "صاروخ باليستي من نوع "قادر 1" على مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب".
ويشهد لبنان منذ صباح الاثنين شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق اخرى من لبنان مسفرة عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.
ثلاثة قتلى في الغارة الاسرائيلية على منطقة كسروان شمال بيروت
قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب تسعة آخرون بجروح في غارة اسرائيلية استهدفت قرية في منطقة كسروان شمال بيروت، كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان.
وقالت الوزارة في حصيلة أولية إن "غارة العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة المعيصرة في كسروان" أدت إلى "استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة بجروح". وأكد مصدر أمني لبناني أن الغارة استهدفت منزلا في القرية التي تقع على بعد نحو 30 كلم شمال بيروت.
حزب الله يعلن إطلاق صاروخ بالستي مستهدفا مقراً للموساد الإسرائيلي قرب تل أبيب
MENAFN25092024000130011022ID1108713029
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.