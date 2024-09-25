شائعات حول مياه الشرب تثير الرعب بمصر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي
في مصر، شائعات حول تلوث مياه الشرب في القاهرة وعدة مناطق أخرى، فيما كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، حقيقة الأنباء بشأن تلوث المياه.
وقالت الشركة في بيان رسمي، إن الشركة تؤكد عدم صحة ما يتردد من شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي حول تلوث مياه الشرب، موضحة أن مياه الشرب آمنة وصالحة تماما للشرب ومطابقة للمواصفات.
وناشدت الشركة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، منوهة للاستفسار أو التواصل الاتصال على الخط الساخن وخدمة واتس أب مياه القاهرة.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان في مصر خالد عبدالغفار، قد قال إن الإصابة بالنزلات المعوية في أسوان، تقف وراءها الإصابة ببكتيريا "الإيكولاي".
وأضاف وزير الصحة أن "الفحص الظاهري لعينات الإسهال يؤكد وجود عدوى بكتيريا قولونية تسمى (بكتيريا الإيكولاي)، وهي موجودة في أي مياه أو طعام ملوث".
وأكد وزير الصحة أن "هذا ما أظهرته المعامل المركزية في القاهرة لنتائج تحليل عينات الإسهال والقيء أو المرضى المصابين"، موضحا أنه مع اختلاف سلالات الإيكولاي تختلف حدة المرض.
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