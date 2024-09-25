شائعات حول مياه الشرب تثير الرعب بمصر

MENAFN - Khaberni) خبرني - تداول عدد من رواد مواقع في مصر، شائعات حول تلوث مياه الشرب في القاهرة وعدة مناطق أخرى، فيما كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، حقيقة الأنباء بشأن تلوث المياه.

وقالت الشركة في بيان رسمي، إن الشركة تؤكد عدم صحة ما يتردد من شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي حول تلوث مياه الشرب، موضحة أن مياه الشرب آمنة وصالحة تماما للشرب ومطابقة للمواصفات.

وناشدت الشركة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، منوهة للاستفسار أو التواصل الاتصال على الخط الساخن وخدمة واتس أب مياه القاهرة.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان في مصر خالد عبدالغفار، قد قال إن الإصابة بالنزلات المعوية في أسوان، تقف وراءها الإصابة ببكتيريا "الإيكولاي".

وأضاف وزير الصحة أن "الفحص الظاهري لعينات الإسهال يؤكد وجود عدوى بكتيريا قولونية تسمى (بكتيريا الإيكولاي)، وهي موجودة في أي مياه أو طعام ملوث".

وأكد وزير الصحة أن "هذا ما أظهرته المعامل المركزية في القاهرة لنتائج تحليل عينات الإسهال والقيء أو المرضى المصابين"، موضحا أنه مع اختلاف سلالات الإيكولاي تختلف حدة المرض.