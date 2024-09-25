أول مرة منذ 8 أكتوبر.. صواريخ حزب الله تصل بلدة زخرون يعقوب

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- وصلت "حزب الله"، للمرة الأولى منذ بداية الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى بلدة زخرون يعقوب، جنوب مدينة حيفا شمالي الداخل المحتل.

يأتي ذلك في اليوم الثالث من العدوان الإسرائيلي "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل قرابة العام.

وتقع البلدة على بعد 35 كيلومترا جنوب مدينة حيفا.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "الإنذار في زخرون يعقوب هو الأول منذ بدء الحرب".

وأشارت إلى أنه تم رصد إطلاق ما لا يقل عن 5 صواريخ من لبنان على البلدة.

من جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تم اعتراض الصواريخ في منطقة زخرون يعقوب، دون مزيد من التفاصيل.

ومنذ صباح الاثنين الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما هو "الأعنف والأوسع والأكثر كثافة" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ومنذ "حرب تموز" عام 2006؛ مما أسفر عن 558 شهيداً بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 جريحًا و27 ألف نازح، وفق أحدث بيانات السلطات اللبنانية.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق "حزب الله" مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات الضحايا بالجانب اللبناني..

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وخلّفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.