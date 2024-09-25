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مستعمرون يقتحمون منطقة أثرية جنوب الخليل

9/25/2024 5:15:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- اقتحم مستعمرون مسلحون، اليوم الأربعاء، موقعا أثريا في منطقة أبو العرقان ورابود جنوب الخليل.

وذكر مراسل الوكالة الرسمية، أن مجموعات كبيرة من المستعمرين المسلحين، اقتحمت بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي قريتي رابود وأبو العرقان، التي أوقفت المواطنين، ودققت في هوياتهم، ومنعتهم من التنقل، لتأمين وصول المستعمرين إلى
منطقة "رابود القديمة" الأثرية، وإقامة صلوات تلمودية فيها.

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