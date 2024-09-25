مستعمرون يقتحمون منطقة أثرية جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل/PNN- اقتحم مستعمرون مسلحون، اليوم الأربعاء، موقعا أثريا في منطقة أبو العرقان ورابود جنوب الخليل.
وذكر مراسل الوكالة الرسمية، أن مجموعات كبيرة من المستعمرين المسلحين، اقتحمت بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي قريتي رابود وأبو العرقان، التي أوقفت المواطنين، ودققت في هوياتهم، ومنعتهم من التنقل، لتأمين وصول المستعمرين إلى
منطقة "رابود القديمة" الأثرية، وإقامة صلوات تلمودية فيها.
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