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الاحتلال يعتقل 35 مواطنا على الأقل من الضفة

9/25/2024 5:15:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء وحتى صباح اليوم الأربعاء (35) مواطناً على الأقل من الضفة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، بأنه من بين المعتقلين امرأة اعتُقلت كرهينة، ومعتقلين أُفرج عنهم مؤخرًا أغلبيتهم كانوا رهن الاعتقال الإداري، وأعاد الاحتلال اعتقالهم مجدداً.

وتوزعت عمليات الاعتقال على أغلبية محافظات الضفة، حيث رافقها تنفيذ عمليات اقتحام واسعة في عدة مناطق، واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 10 آلاف و900 مواطن من الضفة بما فيها القدس.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل تصعيد حملات الاعتقال في الضفة، التي تشكّل أبرز السياسات الثابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة.



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