دعوات إلى الفزعة وإسناد المزارعين في قطف الزيتون لمواجهة اعتداءات المستعمرين

(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله /PNN
دعا مشاركون، في لقاء نُظم اليوم الأربعاء، إلى "الفزعة" وإسناد المزارعين
في قطف الزيتون لمواجهة اعتداءات المستعمرين.
وقال وزير الزراعة رزق سليمية، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الوزارة في رام الله، مع المؤسسات الزراعية، للحديث عن موسم قطف الزيتون والترتيب لحملة وطنية لموسم القطاف في ظل اعتداءات المستعمرين، "نواجه هذا العام خطر تكرار منع المزارعين من جني أكثر من 100 ألف دونم العام الماضي، بسبب اعتداءات المستعمرين، بالإضافة إلى منعهم من الدخول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار والتي تستوجب استصدار تصاريح، وتعذر وصولهم إلى الأراضي في مناطق "ج".
وأضاف: أن الزيتون يرمز لنا كشعب وأرض، بالإضافة إلى أنه موسم اقتصادي واجتماعي وثقافي، داعيا إلى "الفزعة" من جميع المواطنين والمؤسسات، لتحمل مسؤولياتهم وتنسيق الجهود لمواجهة اعتداءات المستعمرين.
وعن عمل الوزارة فيما يخص موسم قطف الزيتون قال: شكلنا خلايا أزمة في القرى والمحافظات، وموظفونا سيكونون في الميدان إلى جانب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والمؤسسات الشريكة والمعنية.
وأضاف: أن دوائر الزراعة المنتشرة في المحافظات ستمد المزارعين بالأدوات الزراعية اللازمة لحصاد الزيتون.
وشدد على ضرورة تفعيل دور المحافظات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع خطط حسب ظروف كل محافظة وخصوصيات المناطق فيها.
كما أكد ضرورة التسجيل والتوثيق بطريقة علمية للمشاركين في "الفزعة"، في سبيل تنظيم العمل وتوزيع المشاركين على الأراضي للحد من اعتداءات المستعمرين.
وحول قطاع غزة، قال سليمية: يوجد في قطاع غزة حوالي 300 ألف شجرة زيتون، دمر الاحتلال 75% منها منذ العدوان المستمر على قطاع غزة، لافتا إلى أن العاملين في الوزارة سيقومون بحملة موازية لحصاد الزيتون.
MENAFN25092024000205011050ID1108712934
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.