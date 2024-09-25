دعوات إلى الفزعة وإسناد المزارعين في قطف الزيتون لمواجهة اعتداءات المستعمرين

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNNدعا مشاركون، في لقاء نُظم اليوم الأربعاء، إلى "الفزعة" وإسناد في قطف الزيتون لمواجهة اعتداءات المستعمرين.

وقال الزراعة رزق سليمية، خلال اللقاء الذي عُقد في مقر الوزارة في رام الله، مع المؤسسات الزراعية، للحديث عن موسم قطف الزيتون والترتيب لحملة وطنية لموسم القطاف في ظل اعتداءات المستعمرين، "نواجه هذا العام خطر تكرار منع المزارعين من جني أكثر من 100 ألف دونم العام الماضي، بسبب اعتداءات المستعمرين، بالإضافة إلى منعهم من الدخول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار والتي تستوجب استصدار تصاريح، وتعذر وصولهم إلى الأراضي في مناطق "ج".

وأضاف: أن الزيتون يرمز لنا كشعب وأرض، بالإضافة إلى أنه موسم اقتصادي واجتماعي وثقافي، داعيا إلى "الفزعة" من جميع المواطنين والمؤسسات، لتحمل مسؤولياتهم وتنسيق الجهود لمواجهة اعتداءات المستعمرين.

وعن عمل الوزارة فيما يخص موسم قطف الزيتون قال: شكلنا خلايا أزمة في القرى والمحافظات، وموظفونا سيكونون في الميدان إلى جانب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والمؤسسات الشريكة والمعنية.

وأضاف: أن دوائر الزراعة المنتشرة في المحافظات ستمد المزارعين بالأدوات الزراعية اللازمة لحصاد الزيتون.

وشدد على ضرورة تفعيل دور المحافظات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع خطط حسب ظروف كل محافظة وخصوصيات المناطق فيها.



كما أكد ضرورة التسجيل والتوثيق بطريقة علمية للمشاركين في "الفزعة"، في سبيل تنظيم العمل وتوزيع المشاركين على الأراضي للحد من اعتداءات المستعمرين.

وحول قطاع غزة، قال سليمية: يوجد في قطاع غزة حوالي 300 ألف شجرة زيتون، دمر الاحتلال 75% منها منذ العدوان المستمر على قطاع غزة، لافتا إلى أن العاملين في الوزارة سيقومون بحملة موازية لحصاد الزيتون.