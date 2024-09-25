السلطات الأمريكية تتهم رايان روث رسمياً بمحاولة اغتيال ترامب

أعلنت السلطات القضائية الأمريكية أنّ راين روث، المشتبه بمحاولته إطلاق النار على المرشح الرئاسي دونالد في فلوريدا، وُجّهت إليه، أمس، تهمة محاولة اغتيال الرئيس السابق، بصورة رسمية.

وكان روث (58 عاماً) مثل، أول من أمس، أمام قاضٍ في جنوب فلوريدا، حيث وُجّهت إليه تهمتا حيازة سلاح خلافاً للقانون وحيازة سلاح تمّ محو رقمه التسلسلي.

ويومها، أعلن الادّعاء العام أنه يعتزم طلب توجيه تهمة إضافية إلى روث، هي محاولة اغتيال الملياردير الجمهوري.

واعتُقل روث أثناء محاولته الفرار بسيارة من ملعب ترامب الدولي للغولف في وست بالم بيتش في 15 سبتمبر.

وكان عنصر في جهاز الخدمة السرية أطلق النار عليه بعد رصده فوهة بندقية بين الأشجار المحيطة بملعب الغولف، وفق وثائق قدّمتها الحكومة للمحكمة.

وقالت وزارة العدل، في بيان، إن لائحة الاتهام الجديدة صدرت في وقت متأخر من عصر أمس من قِبل هيئة محلّفين كبرى في ميامي بولاية فلوريدا (جنوب شرق).

وأحيلت القضية عشوائياً إلى القاضية إيلين كانون، التي أصدرت في يوليو قراراً لمصلحة الرئيس الجمهوري السابق في قضية أخرى.

وأضيفت إلى التهمتين الأوليين ثلاث تهم أخرى هي محاولة اغتيال مرشح للانتخابات الرئاسية، وحيازة سلاح ناري بهدف ارتكاب جريمة عنيفة، والاعتداء على عميل فدرالي. وأمر قاضٍ فدرالي، أول من أمس، بإبقاء روث رهن الاحتجاز.