حملة ترامب: «سي.آي.إيه» حذّرت من تهديدات إيرانية باغتياله

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم، أن هناك «تهديدات كبيرة» على حياته من قِبل إيران، وذلك بعدما أعلن فريق حملته الانتخابية أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية حذّرته من تهديدات «حقيقية ومحدّدة» من قبل طهران.

وكتب ترامب، على شبكته «تروث سوشال»: «تهديدات كبيرة على حياتي من قبل إيران»، مشيراً إلى أن «الجيش الأمريكي بكامله يراقب وينتظر».

وقال: «لقد اتخذت إيران خطوات لم تنجح، لكنها ستحاول مجدّداً... أنا محاط برجال وبنادق وأسلحة أكثر ممّا سبق لي أن رأيت».

وأتى منشور بعد ساعات من إعلان فريق حملته، في بيان، أن أجهزة الاستخبارات حذرت الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات نوفمبر المقبل، بشأن تهديدات من قبل إيران باغتياله.

وقال مدير الاتصالات في الحملة، ستيفن شونغ، في بيان، إن «مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أطلع الرئيس ترامب، في وقت سابق اليوم، على وجود تهديدات إيرانية حقيقية ومحدّدة باغتياله، في محاولة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في الولايات المتحدة».

وأضاف: «حدّد مسؤولو الاستخبارات أن هذه الهجمات المتواصلة والمنسّقة تكثّفت في الأشهر القليلة الماضية، ويعمل مسؤولو إنفاذ القانون من جميع الوكالات على ضمان حماية الرئيس ترامب وخلو الانتخابات من أي تدخّل».

ولم يوضح فريق الحملة تفاصيل هذه الاتهامات التي تأتي في وقت يحاول قادة الدول الكبرى منع توسّع دائرة العمليات الحرب في الشرق الأوسط من جراء تصاعد أعمال العنف بين حزب الله وإسرائيل.

من جهتها، رفضت طهران الاتهامات بأنّها كانت تحاول قتل ترامب، التي تأتي بعد نحو ثلاثة أشهر على إطلاق مسلّح النار على تجمّع حاشد في ولاية بنسلفانيا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ترامب بجروح في أذنه.

وبعد أيام من محاولة الاغتيال التي وقعت في 13 يوليو، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنّ السلطات تلقّت معلومات استخبارية بشأن مؤامرة إيرانية مفترضة ضدّ ترامب، ممّا أدى إلى تعزيز حمايته. غير أنّ طهران رفضت هذه الاتهامات، واصفةً إياها بـ«الخبيثة».

وكتب ترامب، في حينها، على شبكته «تروث سوشال»: «إذا اغتالوا الرئيس ترامب، وهو احتمال وارد دائماً، آمل أن تمحو أمريكا إيران من على وجه الأرض. إذا لم يحدث ذلك، فسيُنظر إلى القادة الأمريكيين على أنّهم جبناء بدون شجاعة!».

وكان مجلس الأمن القومي الأمريكي أفاد، في وقت سابق، بأن الأجهزة «تتابع منذ أعوام تهديدات إيران ضد الإدارة السابقة لدونالد ترامب» الذي أمر باغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد عام 2020.

وتوعدت طهران، في أعقاب الاغتيال الذي تمّ بضربة جوية قرب مطار العاصمة العراقية، بالانتقام من المسؤولين عن قتل أبرز قادتها العسكريين وأحد مهندسي سياستها الاقليمية.