طيران الاحتلال الاسرائيلي يواصل غاراته على مختلف المناطق بلبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 25 - 9 (كونا) -- واصل طيران الاحتلال الاسرائيلي غاراته العنيفة اليوم الأربعاء على مختلف المناطق اللبنانية من الجنوب مرورا بوسط (البقاع) وشماله مخلفا عددا من الضحايا والجرحى وحاصدا مزيدا من الدمار بالممتلكات.
وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام إن طيران الاحتلال الاسرائيلي شن فجر اليوم غارة عنيفة على السهل ما بين بلدتي (علي النهري) و(الناصرية) في (البقاع الأوسط) شرق لبنان أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وغارة أخرى على سهل (مشغرة) وأطراف (سحمر) و(ميدون) في (البقاع الغربي).
وأضافت أن طيران الاحتلال الاسرائيلي استأنف غاراته على مدينة (بعلبك) وقراها شمال شرقي لبنان من بعد منتصف الليل وحتى ساعات فجر اليوم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى توزعوا على المستشفيات ودمار بالمتلكات من منازل ومصانع ومحال ومستودعات.
وفي الجنوب ذكرت الوكالة أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدات (عبا) و(كوثرية السياد) و(حبوش) و(عين قانا) وعلى المنطقة بين (الدوير) و(حاروف).
وأوضحت أنه في منطقة (النبطية) شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على عدد من المباني والمنازل في بلدتي (النميرية) و(القصيبة).
من جهته دعا الصليب الأحمر اللبناني في نداء عاجل على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي (إكس) إلى التبرع بالدم.
وفي سياق متصل نقلت الوكالة الوطنية عن (المقاومة) إعلانها إطلاق "صاروخ باليستي من نوع (قادر 1) على مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب".
ويشهد لبنان منذ صباح الاثنين شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق اخرى من لبنان مسفرة عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.(النهاية)
ا ي ب / م خ
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