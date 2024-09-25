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طيران الاحتلال الاسرائيلي يواصل غاراته على مختلف المناطق بلبنان

9/25/2024 5:14:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 25 - 9 (كونا) -- واصل طيران الاحتلال الاسرائيلي غاراته العنيفة اليوم الأربعاء على مختلف المناطق اللبنانية من الجنوب مرورا بوسط (البقاع) وشماله مخلفا عددا من الضحايا والجرحى وحاصدا مزيدا من الدمار بالممتلكات.
وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام إن طيران الاحتلال الاسرائيلي شن فجر اليوم غارة عنيفة على السهل ما بين بلدتي (علي النهري) و(الناصرية) في (البقاع الأوسط) شرق لبنان أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وغارة أخرى على سهل (مشغرة) وأطراف (سحمر) و(ميدون) في (البقاع الغربي).
وأضافت أن طيران الاحتلال الاسرائيلي استأنف غاراته على مدينة (بعلبك) وقراها شمال شرقي لبنان من بعد منتصف الليل وحتى ساعات فجر اليوم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى توزعوا على المستشفيات ودمار بالمتلكات من منازل ومصانع ومحال ومستودعات.
وفي الجنوب ذكرت الوكالة أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدات (عبا) و(كوثرية السياد) و(حبوش) و(عين قانا) وعلى المنطقة بين (الدوير) و(حاروف).
وأوضحت أنه في منطقة (النبطية) شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على عدد من المباني والمنازل في بلدتي (النميرية) و(القصيبة).
من جهته دعا الصليب الأحمر اللبناني في نداء عاجل على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي (إكس) إلى التبرع بالدم.
وفي سياق متصل نقلت الوكالة الوطنية عن (المقاومة) إعلانها إطلاق "صاروخ باليستي من نوع (قادر 1) على مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب".
ويشهد لبنان منذ صباح الاثنين شن الطيران الحربي لقوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق اخرى من لبنان مسفرة عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.(النهاية)

ا ي ب / م خ




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