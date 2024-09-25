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أمين (مجلس التعاون): مواصلة دعم (أونروا) ومساندة أهدافها لمصلحة الشعب الفلسطيني

9/25/2024 5:14:40 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 25 - 9 (كونا) -- أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي مواصلة دعم المجلس لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومساندة أهدافها النبيلة التي تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال البديوي للمفوض العام لوكالة (أونروا) فيليب لازاريني مساء أمس الثلاثاء في مقر بعثة المجلس بالأمم المتحدة وذلك على هامش مشاركة البديوي في اجتماعات الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعرب لازاريني خلال اللقاء وفق البيان عن تقديره العميق للجهود والإسهامات الكبيرة التي تقدمها دول مجلس التعاون لدعم الوكالة الأممية في مواجهة التحديات المتزايدة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
ولفت المسؤول الأممي إلى أن هذه المساهمات تعد من الركائز الأساسية في تمكين (أونروا) من الاستمرار في تقديم خدماتها الصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين. (النهاية)

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