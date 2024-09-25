أمين (مجلس التعاون): مواصلة دعم (أونروا) ومساندة أهدافها لمصلحة الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 25 - 9 (كونا) -- أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي مواصلة دعم المجلس لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومساندة أهدافها النبيلة التي تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال البديوي للمفوض العام لوكالة (أونروا) فيليب لازاريني مساء أمس الثلاثاء في مقر بعثة المجلس بالأمم المتحدة وذلك على هامش مشاركة البديوي في اجتماعات الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعرب لازاريني خلال اللقاء وفق البيان عن تقديره العميق للجهود والإسهامات الكبيرة التي تقدمها دول مجلس التعاون لدعم الوكالة الأممية في مواجهة التحديات المتزايدة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
ولفت المسؤول الأممي إلى أن هذه المساهمات تعد من الركائز الأساسية في تمكين (أونروا) من الاستمرار في تقديم خدماتها الصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين. (النهاية)
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