(الخدمة المدنية): 30 سبتمبر الجاري اخر موعد لتأكيد تسجيل المسجلين بنظام التوظيف للفترة (81) على (سهل)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 25 - 9 (كونا) -- قال ديوان الخدمة المدنية اليوم الاربعاء إن الباحثين عن عمل والمسجلين بنظام التوظيف المركزي حتى الفترة (81) والتي انتهت في ال30 من شهر ديسمبر عام 2022 آخر موعد لتأكيد تسجيلهم في النظام سيكون ال30 من سبتمبر الجاري.
وأوضح بيان صحفي صادر عن الديوان على منصة (اكس) أنه سيتم إرسال رسائل نصية للباحثين عن عمل والمسجلين بالنظام خلال الفترة الآنف ذكرها وفقا لبيانات هواتفهم المسجلة لدى الديوان بالإضافة لإشعارات من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).
وأضاف البيان أنه للتأكيد على الرغبة باستمراريتهم بالتسجيل من عدمه في نظام التوظيف المركزي (كباحث عن عمل) يجب الضغط على الرابط في الرسالة أو الإشعار والدخول على متابعة التسجيل ثم إدخال الرقم المدني والرقم السري ثم التأكيد على التسجيل في قائمة الباحثين عن العمل.
وذكر أن آخر موعد للدخول على الرابط وتأكيد التسجيل سيكون يوم الإثنين المقبل وأن عدم تأكيد التسجيل خلال الفترة من مطلع سبتمبر الجاري حتى نهايته إقرار من صاحب العلاقة بعدم الرغبة في الاستمرار بالتسجيل بنظام التوظيف المركزي (كباحث عن عمل) ما يترتب على ذلك من حق الديوان في إلغاء تسجيله من النظام.(النهاية)
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