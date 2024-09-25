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(الخدمة المدنية): 30 سبتمبر الجاري اخر موعد لتأكيد تسجيل المسجلين بنظام التوظيف للفترة (81) على (سهل)

9/25/2024 5:14:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 9 (كونا) -- قال ديوان الخدمة المدنية اليوم الاربعاء إن الباحثين عن عمل والمسجلين بنظام التوظيف المركزي حتى الفترة (81) والتي انتهت في ال30 من شهر ديسمبر عام 2022 آخر موعد لتأكيد تسجيلهم في النظام سيكون ال30 من سبتمبر الجاري.
وأوضح بيان صحفي صادر عن الديوان على منصة (اكس) أنه سيتم إرسال رسائل نصية للباحثين عن عمل والمسجلين بالنظام خلال الفترة الآنف ذكرها وفقا لبيانات هواتفهم المسجلة لدى الديوان بالإضافة لإشعارات من خلال التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).
وأضاف البيان أنه للتأكيد على الرغبة باستمراريتهم بالتسجيل من عدمه في نظام التوظيف المركزي (كباحث عن عمل) يجب الضغط على الرابط في الرسالة أو الإشعار والدخول على متابعة التسجيل ثم إدخال الرقم المدني والرقم السري ثم التأكيد على التسجيل في قائمة الباحثين عن العمل.
وذكر أن آخر موعد للدخول على الرابط وتأكيد التسجيل سيكون يوم الإثنين المقبل وأن عدم تأكيد التسجيل خلال الفترة من مطلع سبتمبر الجاري حتى نهايته إقرار من صاحب العلاقة بعدم الرغبة في الاستمرار بالتسجيل بنظام التوظيف المركزي (كباحث عن عمل) ما يترتب على ذلك من حق الديوان في إلغاء تسجيله من النظام.(النهاية)

ز ه ر / أ ن د




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