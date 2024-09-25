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استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب (الخليل)

9/25/2024 5:14:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 25 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم (الفوار) للاجئين جنوب مدينة (الخليل).
وذكرت الوزارة في بيان صحفي ان الشاب يحيى عوض (32 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر.
وأضافت ان عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من اكتوبر الماضي ارتفع بذلك ليصل الى 717 شهيدا بينهم 160 طفلا وعشر نساء وتسعة مسنين.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم (الفوار) وداهمت عددا من المنازل والمحال التجارية ما أدى الى اندلاع مواجهات في المخيم.(النهاية)

ن ق / ف س




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