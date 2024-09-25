استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب (الخليل)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 25 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم (الفوار) للاجئين جنوب مدينة (الخليل).
وذكرت الوزارة في بيان صحفي ان الشاب يحيى عوض (32 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر.
وأضافت ان عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من اكتوبر الماضي ارتفع بذلك ليصل الى 717 شهيدا بينهم 160 طفلا وعشر نساء وتسعة مسنين.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم (الفوار) وداهمت عددا من المنازل والمحال التجارية ما أدى الى اندلاع مواجهات في المخيم.(النهاية)
ن ق / ف س
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