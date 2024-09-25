مصر والأردن والعراق: الاحتلال الإسرائيلي يدفع المنطقة إلى حرب شاملة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 25 - 9 (كونا) -- دان وزير
الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ونظيره الأردني أيمن الصفدي ونظيرهما العراقي فؤاد حسين عدوان الاحتلال الاسرائيلي على لبنان مؤكدين أن قوات الاحتلال تدفع المنطقة إلى حرب شاملة.
وذكرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية اليوم الأربعاء أن ذلك جاء في بيان مشترك بمناسبة لقاء وزراء الخارجية أمس الثلاثاء على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووفقا للبيان دعا الوزراء المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم ذات الصلة لايقاف الحرب مشددين على أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي ستكون له تبعات خطيرة على المنطقة كلها.
وذكر البيان ان مباحثات اللقاء تركزت على التصعيد الخطير الذي يحدث في المنطقة مؤكدين أن وقف هذا التصعيد يبدأ بايقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف أن الوزراء بحثوا مسار العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي وذلك تحضيرا للقمة الثلاثية المرتقبة على مستوى القادة في القاهرة. (النهاية)
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