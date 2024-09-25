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مصر والأردن والعراق: الاحتلال الإسرائيلي يدفع المنطقة إلى حرب شاملة

9/25/2024 5:14:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 9 (كونا) -- دان وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ونظيره الأردني أيمن الصفدي ونظيرهما العراقي فؤاد حسين عدوان الاحتلال الاسرائيلي على لبنان مؤكدين أن قوات الاحتلال تدفع المنطقة إلى حرب شاملة.
وذكرت وزارة الخارجية والهجرة المصرية اليوم الأربعاء أن ذلك جاء في بيان مشترك بمناسبة لقاء وزراء الخارجية أمس الثلاثاء على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووفقا للبيان دعا الوزراء المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم ذات الصلة لايقاف الحرب مشددين على أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي ستكون له تبعات خطيرة على المنطقة كلها.
وذكر البيان ان مباحثات اللقاء تركزت على التصعيد الخطير الذي يحدث في المنطقة مؤكدين أن وقف هذا التصعيد يبدأ بايقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف أن الوزراء بحثوا مسار العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي وذلك تحضيرا للقمة الثلاثية المرتقبة على مستوى القادة في القاهرة. (النهاية)

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