بنك التنمية الآسيوي يبقي على توقعاته بنمو الاقتصاد الكمبودي عند 8ر5 في المئة هذا العام

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور - 25 - 9 (كونا) -- أبقى بنك التنمية الآسيوي اليوم الأربعاء على توقعاته بنمو الاقتصاد الكمبودي عند 8ر5 في المئة هذا العام 2024 و6 في المئة للعام المقبل 2025.
وقالت مديرة بنك التنمية الآسيوي في كمبوديا جيوتسانا فارما في أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك إن "التعافي في قطاع التصنيع وخاصة الملابس والأحذية والسلع السياحية
يغذي النمو الاقتصادي لكمبوديا".
وأضافت "تكتسب الزراعة والسياحة أرضية ثابتة في حين تعمل التدفقات المستمرة للاستثمار الأجنبي المباشر على تغذية الزخم الاقتصادي للبلاد وتهيئة كمبوديا للنمو القوي في عام 2025 وما بعده".
وذكر التقرير أنه تمت مراجعة توقعات التضخم السابقة لعام 2024 من 2 في المئة إلى 5ر0 في المئة ما يعكس الزيادة البطيئة في أسعار المواد الغذائية وانخفاض أسعار الوقود في النصف الأول من عام 2024.
وأوضح أن صادرات قطاع تصنيع الملابس والأحذية والسلع السياحية ارتفعت بنسبة 9ر16 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024 بعد انخفاض بنسبة 6ر18 في المئة خلال نفس الفترة من عام 2023.
وفي الوقت نفسه أشار التقرير إلى تباطؤ نمو صادرات المنتجات من غير قطاع تصنيع الملابس والأحذية والسلع السياحية إلى 3ر1 في المئة على أساس سنوي من 2ر21 في المئة فيما ارتفعت واردات مواد البناء والمعدات بنسبة 3ر23 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024 مدفوعة بالاستثمار في البنية التحتية العامة.
وتوقع نمو القطاع الزراعي بنسبة 2ر1 في المئة هذا العام 2024 و3ر1 في المئة العام المقبل مضيفا أن قطاع الخدمات من المتوقع أن ينمو بنسبة 4ر5 في المئة هذا العام قبل أن تتراجع إلى 2ر5 في المئة العام المقبل.
وأضاف التقرير أن هذا التوقع مدعوم بزيادة بنسبة 7ر22 في المئة على أساس سنوي في عدد السياح الأجانب خلال النصف الأول من عام 2024 ليصل إلى 8ر94 في المئة.
وذكر أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية مستمرة على الرغم من تباطئها إلى حد ما إلى ملياري دولار أمريكي بحلول منتصف عام 2024 من 1ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 مضيفا أن هناك تباطؤا في استثمارات القطاع المالي بسبب انخفاض أرباح البنوك.
ووفقا للتقرير تشمل المخاطر المحتملة التوقعات الاقتصادية في كمبوديا ضعف النمو في الاقتصادات الكبرى بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة وارتفاع الديون الخاصة وتقلب أسعار الوقود العالمية والتأثير الشديد للحوادث الطبيعية الكارثية.(النهاية)
ع ا ب / ش م ع
MENAFN25092024000071011013ID1108712877
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