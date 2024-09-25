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بنك التنمية الآسيوي يبقي على توقعاته بنمو الاقتصاد الكمبودي عند 8ر5 في المئة هذا العام

9/25/2024 5:14:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 25 - 9 (كونا) -- أبقى بنك التنمية الآسيوي اليوم الأربعاء على توقعاته بنمو الاقتصاد الكمبودي عند 8ر5 في المئة هذا العام 2024 و6 في المئة للعام المقبل 2025.
وقالت مديرة بنك التنمية الآسيوي في كمبوديا جيوتسانا فارما في أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك إن "التعافي في قطاع التصنيع وخاصة الملابس والأحذية والسلع السياحية يغذي النمو الاقتصادي لكمبوديا".
وأضافت "تكتسب الزراعة والسياحة أرضية ثابتة في حين تعمل التدفقات المستمرة للاستثمار الأجنبي المباشر على تغذية الزخم الاقتصادي للبلاد وتهيئة كمبوديا للنمو القوي في عام 2025 وما بعده".
وذكر التقرير أنه تمت مراجعة توقعات التضخم السابقة لعام 2024 من 2 في المئة إلى 5ر0 في المئة ما يعكس الزيادة البطيئة في أسعار المواد الغذائية وانخفاض أسعار الوقود في النصف الأول من عام 2024.
وأوضح أن صادرات قطاع تصنيع الملابس والأحذية والسلع السياحية ارتفعت بنسبة 9ر16 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024 بعد انخفاض بنسبة 6ر18 في المئة خلال نفس الفترة من عام 2023.
وفي الوقت نفسه أشار التقرير إلى تباطؤ نمو صادرات المنتجات من غير قطاع تصنيع الملابس والأحذية والسلع السياحية إلى 3ر1 في المئة على أساس سنوي من 2ر21 في المئة فيما ارتفعت واردات مواد البناء والمعدات بنسبة 3ر23 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024 مدفوعة بالاستثمار في البنية التحتية العامة.
وتوقع نمو القطاع الزراعي بنسبة 2ر1 في المئة هذا العام 2024 و3ر1 في المئة العام المقبل مضيفا أن قطاع الخدمات من المتوقع أن ينمو بنسبة 4ر5 في المئة هذا العام قبل أن تتراجع إلى 2ر5 في المئة العام المقبل.
وأضاف التقرير أن هذا التوقع مدعوم بزيادة بنسبة 7ر22 في المئة على أساس سنوي في عدد السياح الأجانب خلال النصف الأول من عام 2024 ليصل إلى 8ر94 في المئة.
وذكر أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية مستمرة على الرغم من تباطئها إلى حد ما إلى ملياري دولار أمريكي بحلول منتصف عام 2024 من 1ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 مضيفا أن هناك تباطؤا في استثمارات القطاع المالي بسبب انخفاض أرباح البنوك.
ووفقا للتقرير تشمل المخاطر المحتملة التوقعات الاقتصادية في كمبوديا ضعف النمو في الاقتصادات الكبرى بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة وارتفاع الديون الخاصة وتقلب أسعار الوقود العالمية والتأثير الشديد للحوادث الطبيعية الكارثية.(النهاية)

ع ا ب / ش م ع




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