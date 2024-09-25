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(مكافحة التدخين): انطلاق المؤتمر الدولي (آفة التدخين وتضارب المصالح) أكتوبر المقبل

9/25/2024 5:14:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 25 – 9 (كونا) – أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان الدكتور خالد الصالح عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي (آفة التدخين وتضارب المصالح) 27 أكتوبر المقبل لمدة يومين برعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي لتسليط الضوء على اقتصاديات التبغ.
وقال الدكتور الصالح في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن المؤتمر يسلط الضوء على اقتصاديات التبغ الذي يعتبر عاملا للشركات للترويج لصناعات التبغ واستقطاب فئات جديدة في المجتمع لعادات التدخين ومنها الأطفال مما يشكل خطرا على الأجيال القادمة.
وبين أن منظمة الصحة العالمية عقدت ورش عمل حول الموضوع محذرة بضرورة إيجاد طرق بكيفية التعامل مع هذه الاقتصاديات بحيث يتم اغلاق النوافذ الاقتصادية والإعلامية لتخفيض الطلب سواء على صناعة التبغ أو على استهلاكه.
وأضاف الصالح أن دولة الكويت تعتبر من أوائل الدول التي تبنت هذه الاستراتيجية العالمية ودعت إليها موضحا أنه وفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فإن عام 2022 شهد إنتاج حوالي 8ر5 مليون طن من التبغ في جميع أنحاء العالم.
وأشار الى أن منظمة الصحة العالمية قالت إن وباء التدخين هو أحد أكبر تهديدات الصحة العامة التي واجهها العالم ويقدر عدد متعاطي التبغ حاليا ب25ر1 مليار شخص وأنه مسؤول عن وفاة أكثر من 7 ملايين شخص بسبب الاستخدام المباشر للتبغ و3ر1 مليون آخرين بسبب استنشاق الدخان غير المباشر مؤكدا أن هذا يضع الجميع أمام مسؤولية حماية النشء من استغلال صناعات التبغ.
وأشاد بتعاون الجمعية مع البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة وتعاون ومشاركة الرابطة العربية لمكافحة التدخين باتحاد الأطباء العرب التي ستشارك باستعراض تجربة الاتحاد في مجال مكافحة التدخين.
وأوضح أن مثل هذه المؤتمرات يعتبر نقطة ارتكاز لتجميع الجهود على جميع المستويات حكومية وأهلية ومؤسسات مجتمع مدني آملا الخروج بتوصيات خاصة يتم رفعها لوزراء الصحة والشؤون والتجارة من أجل تبني استراتيجية واضحة حول اقتصاديات التبغ والوسائل التي تستخدم سواء باختراع أنماط جديدة للتدخين أو تغيير صورته النمطية لكسب المزيد فئات المدخنين.
وأكد أن دعم مثل هذه المؤتمرات يصب كذلك في دعم خطة التنمية الصحية والخطة التنموية العامة للدولة للحفاظ على صحة المواطنين.
من جانبها قالت عضو اللجنة العليا المنظمة الدكتور حصة الشاهين إن المؤتمر يستضيف كوكبة من العلماء من دول عديدة في مجال مكافحة التدخين لاسيما في مجال اقتصاديات التبغ خليجيا وعربيا وعالميا.
وأوضحت الشاهين أن برنامج المؤتمر يتضمن جلسات تناقش عددا من المحاور منها حماية الصحة العامة من دوائر صناعة التبغ والجهود الحكومية والأهلية وغير الربحية في مواجهة هذه الصناعات فضلا عن تخصيص جلسة لاستعراض التجارب الناجحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية في مجالات التوعية والدعم النفسي والعلاجي للمدخنين.(النهاية)

م ر ف / ل ف




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