(مكافحة التدخين): انطلاق المؤتمر الدولي (آفة التدخين وتضارب المصالح) أكتوبر المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت – 25 – 9 (كونا) – أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان الدكتور خالد الصالح عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي (آفة التدخين وتضارب المصالح) 27 أكتوبر المقبل لمدة يومين برعاية وزير
الصحة الدكتور أحمد العوضي لتسليط الضوء على اقتصاديات التبغ.
وقال الدكتور الصالح في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن المؤتمر يسلط الضوء على اقتصاديات التبغ الذي يعتبر عاملا للشركات للترويج لصناعات التبغ واستقطاب فئات جديدة في المجتمع لعادات التدخين ومنها الأطفال مما يشكل خطرا على الأجيال القادمة.
وبين أن منظمة الصحة العالمية عقدت ورش عمل حول الموضوع محذرة بضرورة إيجاد طرق بكيفية التعامل مع هذه الاقتصاديات بحيث يتم اغلاق النوافذ الاقتصادية والإعلامية لتخفيض الطلب سواء على صناعة التبغ أو على استهلاكه.
وأضاف الصالح أن دولة الكويت تعتبر من أوائل الدول التي تبنت هذه الاستراتيجية العالمية ودعت إليها موضحا أنه وفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فإن عام 2022 شهد إنتاج حوالي 8ر5 مليون طن من التبغ في جميع أنحاء العالم.
وأشار الى أن منظمة الصحة العالمية قالت إن وباء التدخين هو أحد أكبر تهديدات الصحة العامة التي واجهها العالم ويقدر عدد متعاطي التبغ حاليا ب25ر1 مليار شخص وأنه مسؤول عن وفاة أكثر من 7 ملايين شخص بسبب الاستخدام المباشر للتبغ و3ر1 مليون آخرين بسبب استنشاق الدخان غير المباشر مؤكدا أن هذا يضع الجميع أمام مسؤولية حماية النشء من استغلال صناعات التبغ.
وأشاد بتعاون الجمعية مع البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة وتعاون ومشاركة الرابطة العربية لمكافحة التدخين باتحاد الأطباء العرب التي ستشارك باستعراض تجربة الاتحاد في مجال مكافحة التدخين.
وأوضح أن مثل هذه المؤتمرات يعتبر نقطة ارتكاز لتجميع الجهود على جميع المستويات حكومية وأهلية ومؤسسات مجتمع مدني آملا الخروج بتوصيات خاصة يتم رفعها لوزراء الصحة والشؤون والتجارة من أجل تبني استراتيجية واضحة حول اقتصاديات التبغ والوسائل التي تستخدم سواء باختراع أنماط جديدة للتدخين أو تغيير صورته النمطية لكسب المزيد فئات المدخنين.
وأكد أن دعم مثل هذه المؤتمرات يصب كذلك في دعم خطة التنمية الصحية والخطة التنموية العامة للدولة للحفاظ على صحة المواطنين.
من جانبها قالت عضو اللجنة العليا المنظمة الدكتور حصة الشاهين إن المؤتمر يستضيف كوكبة من العلماء من دول عديدة في مجال مكافحة التدخين لاسيما في مجال اقتصاديات التبغ خليجيا وعربيا وعالميا.
وأوضحت الشاهين أن برنامج المؤتمر يتضمن جلسات تناقش عددا من المحاور منها حماية الصحة العامة من دوائر صناعة التبغ والجهود الحكومية والأهلية وغير الربحية في مواجهة هذه الصناعات فضلا عن تخصيص جلسة لاستعراض التجارب الناجحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية في مجالات التوعية والدعم النفسي والعلاجي للمدخنين.(النهاية)
م ر ف / ل ف
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