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مفوضية اللاجئين وكلية (بوكسهل) توقعان خطاب نوايا لتعزيز التعاون التعليمي

9/25/2024 5:14:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 9 (كونا) -- وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكلية (بوكسهل) اليوم الاربعاء خطاب نوايا يهدف إلى تعزيز التعاون التعليمي بين الجانبين من خلال تطوير المهارات وتوفير فرص عملية وتدريبية للطلاب المنتسبين للكلية.
وقالت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت نسرين ربيعان خلال حفل التوقيع إن هذا التعاون هو الأول من نوعه مع جامعة خاصة في الكويت ويعكس التزام المفوضية بتعزيز الوعي حول قضايا اللاجئين وأهمية التعليم في بناء مجتمعات أقوى وأكثر شمولا والتعريف بمجال العمل الإنساني كمسار مهني للمتدربين في المستقبل.
وأضافت ربيعان أن هذا التعاون يتيح لطلاب الكلية فرص التدريب في مكتب المفوضية ويمكنهم من اكتساب خبرات عملية بالمجال الإنساني والتعرف على مهام المفوضية بشكل مباشر ومن شأنه تعزيز معرفتهم بقضايا حقوق الإنسان واللاجئين وأنشطة المفوضية في إطار المواثيق والقوانين ذات الصلة على الصعيدين المحلي والدولي.
وأوضحت أن هذا التعاون يساعد الطلاب أيضا على التدريب العملي واكتساب المعرفة والخبرات اللازمة ليكونوا دعاة لقيم الإنسانية والمساواة في حياتهم المهنية بعد التخرج.
من جانبه قال رئيس الكلية الكويت الدكتور علي عريفة إن هذا التعاون يوفر للطلاب فرصة فريدة لتطبيق ما تعلموه في الفصول الدراسية على أرض الواقع ويعزز من التزام الكلية بتوفير تجربة تعليمية شاملة ومتميزة كما يعكس رسالة الكلية المجتمعية في التعريف بالقضايا الملحة في الوقت الحالي كقضية اللاجئين والنازحين.
وذكر الدكتور عريفة أن خطاب النوايا يشمل أيضا التزام الطرفين بتبادل المعلومات وتقديم الدعم للنوادي والمجموعات الطلابية وتنسيق الأنشطة الإعلامية والتوعوية المتعلقة بالقضايا الإنسانية بشكل عام وقضايا النزوح القسري بشكل خاص.(النهاية)

ز ه ر / أ ن د




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