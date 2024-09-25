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بريطانيا تطلب من رعاياها في لبنان مغادرته على الفور

9/25/2024 5:14:37 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 25 - 9 (كونا) -- طلب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأربعاء من الرعايا البريطانيين في لبنان مغادرته على الفور في وقت تعتزم وزارة الدفاع البريطانية نشر نحو 700 جندي في قبرص مساء اليوم تحسبا لعمليات الإجلاء الطارئة وسط التطورات الأخيرة التي يشهدها لبنان.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن ستارمر قوله في تصريح صحفي إن بلاده تكثف الجهود لوضع خطط طارئة في ضوء التصعيد في لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة ومن المهم ان نوضح ان الوقت حان لمغادرة لبنان.
وأعرب ستارمر عن القلق حيال الوضع في لبنان قائلا "أعتقد اننا بحاجة إلى الحد من التصعيد ووقف إطلاق النار والانسحاب من حافة الهاوية".
وترأس وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أمس الثلاثاء اجتماعا طارئا للجنة الاستجابة للطوارئ الوطنية والدولية (كوبرا) ودعا الرعايا البريطانيين المقدرة أعدادهم بالآلاف في لبنان الى مغادرته حالا.
وقال هيلي في بيان "إننا نستمر في مناشدة جميع الأطراف التراجع عن النزاع من أجل منع المزيد من الخسائر المأساوية في الأرواح وتعمل حكومتنا على ضمان توافر كافة الاستعدادات لدعم الرعايا البريطانيين في حال تدهور الوضع".
وتتمركز سفينتان حربيتان بريطانيتان في المنطقة وسيتم استخدامهما لإجلاء الرعايا البريطانيين إلى جانب وجود مروحيات ومقاتلات جوية ملكية في حال تأهب.
ونشرت القوات البريطانية في أغسطس الماضي أكثر من ألف جندي في قبرص استعدادا لتصاعد التوتر في المنطقة.
ويشهد لبنان منذ صباح الاثنين شن طيران قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق اخرى من لبنان مسفرة عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.(النهاية)

ن ب ش / م خ




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