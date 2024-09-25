بريطانيا تطلب من رعاياها في لبنان مغادرته على الفور

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 25 - 9 (كونا) -- طلب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأربعاء من الرعايا البريطانيين في لبنان مغادرته على الفور في وقت تعتزم وزارة الدفاع البريطانية نشر نحو 700 جندي في قبرص مساء اليوم تحسبا لعمليات الإجلاء الطارئة وسط التطورات الأخيرة التي يشهدها لبنان.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن ستارمر قوله في تصريح صحفي
إن بلاده تكثف الجهود لوضع خطط طارئة في ضوء التصعيد في لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة ومن المهم ان نوضح ان الوقت حان لمغادرة لبنان.
وأعرب ستارمر عن القلق حيال الوضع في لبنان قائلا "أعتقد اننا بحاجة إلى الحد من التصعيد ووقف إطلاق النار والانسحاب من حافة الهاوية".
وترأس وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أمس الثلاثاء اجتماعا طارئا للجنة الاستجابة للطوارئ الوطنية والدولية (كوبرا) ودعا الرعايا البريطانيين المقدرة أعدادهم بالآلاف في لبنان الى مغادرته حالا.
وقال هيلي في بيان "إننا نستمر في مناشدة جميع الأطراف التراجع عن النزاع من أجل منع المزيد من الخسائر المأساوية في الأرواح وتعمل حكومتنا على ضمان توافر كافة الاستعدادات لدعم الرعايا البريطانيين في حال تدهور الوضع".
وتتمركز سفينتان حربيتان بريطانيتان في المنطقة وسيتم استخدامهما لإجلاء الرعايا البريطانيين إلى جانب وجود مروحيات ومقاتلات جوية ملكية في حال تأهب.
ونشرت القوات البريطانية في أغسطس الماضي أكثر من ألف جندي في قبرص استعدادا لتصاعد التوتر في المنطقة.
ويشهد لبنان منذ صباح الاثنين شن طيران قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق اخرى من لبنان مسفرة عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.(النهاية)
ن ب ش / م خ
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