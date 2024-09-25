هل يشعل خفض الفائدة عمليات إعادة شراء الأسهم الأمريكية؟



وقد أعادت الشركات المدرجة بمؤشر ((إس آند بي 500)) شراء أسهمها الخاصة في صفقات قيمتها 795 مليار دولار في 2023، بحسب مؤشرات ((إس آند بي وداو جونز)). ويقل ذلك عن معدل إعادة شراء الأسهم في عام 2022 بنسبة 14%، حينما بلغ الهوس بإعادة شراء الأسهم ذروة بلغت 922 مليار دولار. ومثل ذلك أيضاً ثاني أكبر انخفاض سنوي منذ الأزمة المالية العالمية.



لكن خلال العام الجاري، عادت عمليات إعادة شراء الأسهم مرة أخرى. وأنفقت الشركات في ((إس آند بي)) 472 مليار دولار في إعادة شراء أسهمها الخاصة في النصف الأول من 2024، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي.



ومن شأن خفض الاحتياطي الفيدرالي الكبير لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، إعادة إشعال الزخم القوي في هذا الاتجاه. ويتوقع ((غولدمان ساكس)) أن يبلغ الإجمالي 925 مليار دولار هذا العام، قبل تخطيه حاجز تريليون دولار العام المقبل.



وعادة ما تزداد عمليات إعادة شراء الأسهم مع خفض الفيدرالي للفائدة، حيث يصبح الاحتفاظ بالنقد أقل جاذبية. لكن هذه المرة يلوح شبح ازدياد معدل الضرائب على إعادة شراء الأسهم إلى نسبة 4% من 1%، ومن المحتمل تعزيز الشركات لعمليات الشراء هذه قبل عام 2025.



وللوهلة الأولى، من المفترض أن يكون هذا داعياً لاحتفال المساهمين؛ إذ كانت إعادة شراء الأسهم محركاً مهماً لأداء الأسهم، بما أن إعادة الشراء تعزز أرباح كل سهم متبقٍ. لكن الأرباح قد تكون عابرة، ما لم تستخدم الشركات هذه الأموال بصورة أفضل في الحفاظ على أعمالها الأساسية أو تنميتها.



ولنلقِ نظرة على ((بوينغ))، فقد أنفقت عملاقة الطيران قرابة 44 مليار دولار على إعادة شراء الأسهم بين عامي 2013 و2019، وذلك بحسب بيانات ((إس آند بي غلوبال ماركت إنتيليجنس))، ما يجعلها في المرتبة الخامسة عشرة على قائمة أكبر الشركات شراءً لأسهمها خلال هذه الفترة.



رغم ذلك، هوى السهم بقرابة 65% من قمته التي بلغها في مارس عام 2019، وقد تحتاج الشركة قريباً إلى بيع كثيف للأسهم وسط سلسلة لا نهائية من الفضائح المتعلقة بمعايير السلامة، وتأخير الإنتاج، والإضرابات العمالية. وأرجع عدد من المحللين هذه المشكلة إلى إعطاء الشركة الأولوية لإعادة شراء الأسهم، بدلاً من الاستثمار في تحسين الجودة والمرونة.



وتكون إعادة شراء الأسهم أنباء سارة فقط عندما تصاحبها استثمارات في مستقبل الشركة. وتعد كبرى شركات التكنولوجيا من بين أكبر المشترين لأسهمها. وشكلت أسهم شركات ((العظماء السبعة)) 26% من عمليات إعادة شراء الأسهم المُدرجة في ((إس آند بي 500)) خلال العام الماضي، لكنها تنفق بموازاة ذلك بسخاء في نواحٍ أخرى، مثل الذكاء الاصطناعي.



في النهاية، يجب ألا تكون إعادة شراء الأسهم الطريقة الوحيدة التي تعظم بها أي شركة ربحية السهم الواحد. وفي خضم استعادة الشركات الأمريكية لشهيتها تجاه إعادة شراء الأسهم، سيكون المستثمرون بحاجة إلى إمعان النظر فيما إذا كانت زيادة ربحية الأسهم مدفوعة بتراجع عدد الأسهم المتداولة، أم بسبب نمو الأرباح الأساسية.



ولا أحد يرغب في إنفاق مبلغ كبير من المال لقاء شراء شركة ضعيفة الجودة.- وكالات