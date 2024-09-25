تفاقم الاضطرابات السياسية يرفع أسعار النفط



صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط بحوالي 2% لتتم تسويته فوق مستوى 71 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع سعر خام برنت لتتم تسويته حول 75 دولاراً للبرميل. وتلقت الأسعار الدعم أيضاً من الإشارات على تخفيف المتداولين المعتمدين على الخوارزميات من مراكزهم المراهنة على الهبوط.



أعلن محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ عن سلسلة من إجراءات التحفيز في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء في بكين، مما يمثل أقوى محاولة لصانعي السياسات النقدية لتحقيق هدف النمو السنوي لهذا العام.

وأدت المخاوف بشأن اقتصاد الصين المتعثر واحتمال زيادة الإمدادات من "أوبك+" إلى انخفاض أسعار النفط بنحو 12% هذا الربع. الإجراءات التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء –والتي تشمل زيادة إقراض البنوك وخفض سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل– يمكن أن تدعم النمو والطلب على الطاقة في أكبر مستورد للنفط في العالم.



الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

"إن إعلان الحكومة الصينية عن أكبر حزمة تحفيز لها منذ الوباء، إلى جانب التصاعد المفاجئ للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتهديد بحدوث إعصار آخر في ساحل الخليج، وجه ضربة للمعنويات الهبوطية التي هيمنت على أسعار النفط" وفق ما كتبه كلاوديو غاليمبيرتي، مدير تحليل السوق العالمية في شركة "ريستاد إنرجي"، في مذكرة.



وفي الشرق الأوسط، هاجمت إسرائيل أهدافاً في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 500 شخص في أحد أكثر أيام الضربات دموية منذ حربها مع حزب الله عام 2006. وكانت إيران، التي تدعم الجماعة، قالت في وقت سابق إنها مستعدة لتهدئة التوترات.



إشارات داعمة للصعود

كما تظهر أسواق المشتقات إشارات داعمة للصعود. إذ تفرض أسواق الخيارات هوامش أقل على خيارات البيع المراهنة على الهبوط منذ بدء التصعيد الأخير. تشير التقديرات إلى أن مستشاري تداول السلع المسايرون للاتجاه يسجلون صافي بيع في خام غرب تكساس الوسيط بواقع 55% حالياً، مقارنة بصافي بيع بحوالي 82% قبل أسبوع، وفقاً لبيانات من مجموعة "بريدجتون للأبحاث". ورغم تحرك الصناديق لتغطية مراكز البيع على المكشوف، فقد اشترت أيضاً في وقت سابق من جلسة الثلاثاء، وفقاً لتقديرات "بريدجتون".



وعلى صعيد آخر، في الولايات المتحدة، يراقب خبراء الأرصاد الجوية عاصفة الكاريبي التي من المتوقع أن تتجمع قوتها في المياه الدافئة لخليج المكسيك، وتم إصدار تحذيرات الأعاصير على طول الساحل الغربي لفلوريدا، بما في ذلك خليج تامبا.- بلومبرغ

