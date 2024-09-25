فوائد ومضار النوم نهارا

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلنت الدكتورة ناتاليا بوركو أخصائية العلاج السلوكي المعرفي للأرق، أن النوم في النهار يجب ألا يتجاوز 30 دقيقة، لأنه بدلا من النشاط يسبب التعب والصداع والإرهاق.



ووفقا لها، يمكن الحصول على فوائد محددة من النوم نهارا - استرخاء العضلات، تقليل التعب، زيادة التركيز والانتباه وتحسين المزاج والأداء، ورد فعل أسرع وتحسن الذاكرة، ولكن فعالية النوم نهارا أقل من النوم ليلا، لأنه خلال النهار لا ينتج الجسم الهرمونات اللازمة.



ومن جانبها تؤكد الدكتورة يليزابيتا يرميلوفا إلى أن النوم نهارا لكي يكون مفيدا للجسم، يجب ألا يتجاوز 20-30 دقيقة، ولكن هناك حالات يطلق عليها النعاس المرضي التي سببها الأرق و اضطراب النوم ليلا (انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم مثلا). كما أن النوم 60-90 دقيقة في النهار وخاصة في بداية الفترة المسائية قد يؤدي إلى اضطراب إنتاج هرمون النوم -الميلاتونين، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى اضطراب دورة "اليقظة- النوم".



أما الدكتور ميخائيل كاتوشوف، فيشير إلى أن الأشخاص الذين ينطوي عملهم على مستوى عال من المسؤولية أو تركيزا مستمرا، فيحتاجون إلى النوم نهارا، ولكن من يعاني من الأرق عليه تجنب النوم نهارا.



ووفقا له، يمكن أن يغط الشخص في نوم عميق إذا نام الشخص 30-40 دقيقة في النهار، وحينها يكون استيقاظه مصحوبا بمشاعر الارتباك والتعب (حالة القصور الذاتي أثناء النوم) التي يمكن أن تستمر 15-60 دقيقة. RT