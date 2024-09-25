مادة غذائية يجب إضافتها للنظام الغذائي بعد سن الـ35

MENAFN - Alghad Newspaper)ووفقا لها، بعد سن الـ35 تبدأ عملية الضمور العضلي بالتطور، أي يبدأ الإنسان يفقد الكتلة العضلية، وهذه عملية مرتبطة بتقدم العمر. لذلك يجب في هذه الحالة التركيز بصورة خاصة على تناول أطعمة غنية بالبروتينات. أي يجب أن تضاف هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي.



وتشير الخبيرة، إلى أنه يمكن الحصول على بروتين سهل الهضم في وجبة الفطور من البيض وجبن القريش، ولكن في نفس الوقت يجب الانتباه إلى طريقة تحضيرها.



وتقول: "يمكن تناول اللحوم الحمراء 2-3 مرات في الأسبوع في وجبة الغداء أو العشاء. أما في الأيام الأخرى فيمكن تناول لحم الدواجن والأسماك.

وبالطبع هنا أيضا يجب الانتباه إلى طريقة تحضير هذه الأطعمة. فمثلا البروتين الموجود في اللحوم الحمراء ولحم الدواجن يصبح سهل الهضم إذا كان مفروما أو على شكل شرائح رقيقة وبالطبع مسلوقا أو مشويا أو مطبوخا على البخار وليس مقليا".RT