Wednesday, 25 September 2024 03:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مادة غذائية يجب إضافتها للنظام الغذائي بعد سن الـ35

9/25/2024 5:11:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تشير الدكتورة غالينا فولكوفا خبيرة التغذية، إلى أنه بعد سن الـ35 ينصح بزيادة كمية البروتين السهل الهضم في النظام الغذائي، لأنه في هذا العمر تبدأ عملية الضمور العضلي.

ووفقا لها، بعد سن الـ35 تبدأ عملية الضمور العضلي بالتطور، أي يبدأ الإنسان يفقد الكتلة العضلية، وهذه عملية مرتبطة بتقدم العمر. لذلك يجب في هذه الحالة التركيز بصورة خاصة على تناول أطعمة غنية بالبروتينات. أي يجب أن تضاف هذه الأطعمة إلى النظام الغذائي.


وتشير الخبيرة، إلى أنه يمكن الحصول على بروتين سهل الهضم في وجبة الفطور من البيض وجبن القريش، ولكن في نفس الوقت يجب الانتباه إلى طريقة تحضيرها.


وتقول: "يمكن تناول اللحوم الحمراء 2-3 مرات في الأسبوع في وجبة الغداء أو العشاء. أما في الأيام الأخرى فيمكن تناول لحم الدواجن والأسماك.

وبالطبع هنا أيضا يجب الانتباه إلى طريقة تحضير هذه الأطعمة. فمثلا البروتين الموجود في اللحوم الحمراء ولحم الدواجن يصبح سهل الهضم إذا كان مفروما أو على شكل شرائح رقيقة وبالطبع مسلوقا أو مشويا أو مطبوخا على البخار وليس مقليا".RT

MENAFN25092024000072011014ID1108712835

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث