كيف تفند تكنولوجيا معالجة اللغة الطبيعية الأكاذيب العلمية؟.. دراسة



إن تفنيد الأكاذيب العلمية المنتشرة على الإنترنت يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، حيث إن حجم المعلومات الخاطئة يتجاوز قدرة المدققين البشر على التصدي لها، وتحتاج التحقق الآلي من الحقائق إلى تحسينات كبيرة. وتنتشر الأكاذيب على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة أكبر من المعلومات الصحيحة، مما يزيد من صعوبة المواجهة.



ومع ذلك، تظهر تكنولوجيا معالجة اللغة الطبيعية كوسيلة واعدة في الحد من تأثير المعلومات الخاطئة. أحد الأساليب الأكثر تعقيداً للمعلومات المضللة هو التلاعب بنتائج الدراسات العلمية، حيث تُستخدم أبحاث موثوقة جزئيًا لدعم ادعاءات كاذبة.



أثناء جائحة كوفيد-19، كان تحريف الدراسات العلمية من الأساليب الشائعة لنشر الأكاذيب حول أصول الفيروس والعلاجات البديلة وفعالية اللقاحات، ويمكن استخدام هذا التكتيك في سياقات أخرى أيضًا. تشير إرينا غوريفيتش، الأستاذة المساعدة في قسم معالجة اللغة الطبيعية بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إلى أن تحريف الدراسات العلمية يعد من أنواع المعلومات الخاطئة الأكثر خطورة، لأنه يعتمد على تقديم معلومات يصعب على غير الخبراء التحقق من صحتها.



قدمت غوريفيتش وفريقها دراسة جديدة تمثل خطوة مهمة في مكافحة المعلومات الخاطئة التي تسيء تفسير الأدلة العلمية. قُدِّمت نتائج هذه الدراسة في الاجتماع السنوي الثاني والستين لجمعية اللغويات الحاسوبية، أحد أكبر المؤتمرات المتخصصة في مجال معالجة اللغة الطبيعية.



تطوير مجموعة بيانات فريدة

اعتمدت دراسة غوريفيتش على مجموعة بيانات جديدة تدعى MISSCI، والتي تضم أمثلة حقيقية لمعلومات مضللة تم جمعها من موقع متخصص في التحقق من صحة المعلومات.

تضمن هذا العمل جمع مقالات تحقق صحي من موقع HealthFeedback، حيث طُلب من المتخصصين إعادة صياغة الحجج المضللة وتصنيفها إلى تسع فئات من المغالطات مثل "مغالطة الاستبعاد" و"التكافؤ الكاذب".



تقييم أداء النماذج اللغوية الكبيرة

ركز الباحثون على تقييم قدرات الاستدلال لدى نموذجين لغويين كبيرين: GPT-4 وLLaMA 2. تم استخدام هذه النماذج لتوليد مقدمات خاطئة تؤدي إلى مزاعم غير صحيحة، وتصنيفها إلى فئات مختلفة من المغالطات. أظهرت النتائج أن أداء GPT-4 كان أفضل من LLaMA 2 في تحديد فئات المغالطات.



التحديات المستقبلية

تشير غوريفيتش إلى أن الكشف عن المغالطات أمر صعب بالنسبة للبشر والآلات على حد سواء. وتخطط غوريفيتش وزملاؤها لتطوير أساليب جديدة قادرة على التعامل مع الأدلة العلمية المستخلصة من مصادر متعددة، مما يعزز من قدرة النماذج اللغوية على التحقق من صحة المعلومات العلمية في المستقبل.



ويمثل استخدام تكنولوجيا معالجة اللغة الطبيعية لتحديد المغالطات في الأدلة العلمية تطورًا مهمًا في مجال مكافحة المعلومات المضللة. وعلى الرغم من أن النماذج الحالية لم تصل بعد إلى مرحلة النضج، فإن البحوث المستمرة تبشر بتقديم أدوات أكثر دقة وفعالية في مواجهة المعلومات الخاطئة التي تسيء استخدام العلوم لدعم ادعاءات كاذبة.





