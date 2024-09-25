كيف تفند تكنولوجيا معالجة اللغة الطبيعية الأكاذيب العلمية؟.. دراسة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تُعتبر المعلومات الخاطئة إحدى التحديات الكبرى في عصرنا الحالي، حيث تعمل منصات التواصل الاجتماعي والمنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة بجد لمحاربتها. وعلى الرغم من هذه الجهود، لا تزال المعلومات المضللة تشكل عقبة كبرى على الإنترنت.
إن تفنيد الأكاذيب العلمية المنتشرة على الإنترنت يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، حيث إن حجم المعلومات الخاطئة يتجاوز قدرة المدققين البشر على التصدي لها، وتحتاج تكنولوجيا التحقق الآلي من الحقائق إلى تحسينات كبيرة. وتنتشر الأكاذيب على وسائل التواصل الاجتماعي بسرعة أكبر من المعلومات الصحيحة، مما يزيد من صعوبة المواجهة.
ومع ذلك، تظهر تكنولوجيا معالجة اللغة الطبيعية كوسيلة واعدة في الحد من تأثير المعلومات الخاطئة. أحد الأساليب الأكثر تعقيداً للمعلومات المضللة هو التلاعب بنتائج الدراسات العلمية، حيث تُستخدم أبحاث موثوقة جزئيًا لدعم ادعاءات كاذبة.
أثناء جائحة كوفيد-19، كان تحريف الدراسات العلمية من الأساليب الشائعة لنشر الأكاذيب حول أصول الفيروس والعلاجات البديلة وفعالية اللقاحات، ويمكن استخدام هذا التكتيك في سياقات أخرى أيضًا. تشير إرينا غوريفيتش، الأستاذة المساعدة في قسم معالجة اللغة الطبيعية بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، إلى أن تحريف الدراسات العلمية يعد من أنواع المعلومات الخاطئة الأكثر خطورة، لأنه يعتمد على تقديم معلومات يصعب على غير الخبراء التحقق من صحتها.
قدمت غوريفيتش وفريقها دراسة جديدة تمثل خطوة مهمة في مكافحة المعلومات الخاطئة التي تسيء تفسير الأدلة العلمية. قُدِّمت نتائج هذه الدراسة في الاجتماع السنوي الثاني والستين لجمعية اللغويات الحاسوبية، أحد أكبر المؤتمرات المتخصصة في مجال معالجة اللغة الطبيعية.
تطوير مجموعة بيانات فريدة
اعتمدت دراسة غوريفيتش على مجموعة بيانات جديدة تدعى MISSCI، والتي تضم أمثلة حقيقية لمعلومات مضللة تم جمعها من موقع متخصص في التحقق من صحة المعلومات.
تضمن هذا العمل جمع مقالات تحقق صحي من موقع HealthFeedback، حيث طُلب من المتخصصين إعادة صياغة الحجج المضللة وتصنيفها إلى تسع فئات من المغالطات مثل "مغالطة الاستبعاد" و"التكافؤ الكاذب".
تقييم أداء النماذج اللغوية الكبيرة
ركز الباحثون على تقييم قدرات الاستدلال لدى نموذجين لغويين كبيرين: GPT-4 وLLaMA 2. تم استخدام هذه النماذج لتوليد مقدمات خاطئة تؤدي إلى مزاعم غير صحيحة، وتصنيفها إلى فئات مختلفة من المغالطات. أظهرت النتائج أن أداء GPT-4 كان أفضل من LLaMA 2 في تحديد فئات المغالطات.
التحديات المستقبلية
تشير غوريفيتش إلى أن الكشف عن المغالطات أمر صعب بالنسبة للبشر والآلات على حد سواء. وتخطط غوريفيتش وزملاؤها لتطوير أساليب جديدة قادرة على التعامل مع الأدلة العلمية المستخلصة من مصادر متعددة، مما يعزز من قدرة النماذج اللغوية على التحقق من صحة المعلومات العلمية في المستقبل.
ويمثل استخدام تكنولوجيا معالجة اللغة الطبيعية لتحديد المغالطات في الأدلة العلمية تطورًا مهمًا في مجال مكافحة المعلومات المضللة. وعلى الرغم من أن النماذج الحالية لم تصل بعد إلى مرحلة النضج، فإن البحوث المستمرة تبشر بتقديم أدوات أكثر دقة وفعالية في مواجهة المعلومات الخاطئة التي تسيء استخدام العلوم لدعم ادعاءات كاذبة.
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