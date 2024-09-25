الملك ورئيس وزراء العراق يؤكدان ضرورة الدفع باتجاه وقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان



كما تم التأكيد خلال اللقاء، الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة.



وأشار جلالة الملك إلى خطورة الاعتداءات الإسرائيلية المتطرفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وجدد جلالته التأكيد على إدامة التنسيق العربي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، يعيد للأشقاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وشدد جلالته على دعم الأردن لاستقرار العراق وازدهاره.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة. -(بترا)