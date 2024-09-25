الملك ورئيس وزراء العراق يؤكدان ضرورة الدفع باتجاه وقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس مجلس
الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ضرورة الدفع باتجاه
وقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة.
كما تم التأكيد خلال اللقاء، الذي عقد على هامش
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على ضرورة خفض التصعيد
في المنطقة.
وأشار جلالة الملك إلى خطورة الاعتداءات
الإسرائيلية المتطرفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات التي
تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وجدد جلالته التأكيد على إدامة التنسيق العربي
لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، يعيد للأشقاء
الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية
الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وشدد جلالته على دعم الأردن
لاستقرار العراق وازدهاره.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة. -(بترا)
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