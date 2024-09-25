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الأردن يشارك في قمة المستقبل

9/25/2024 5:11:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شارك وفد اردني برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وبمشاركة السفيرة الأردنية في الولايات المتحدة دينا قعوار في قمة المستقبل التي إنعقدت خلال يومي 22-23 أيلول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وقبيل أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات، والوزراء المعنيين.

وتهدف قمة المستقبل لتعزيز التعاون وسد الثغرات في الحوكمة العالمية، وإعادة تجديد الإلتزامات تجاه أجندة التنمية المستدامة 2030، وميثاق الأمم المتحدة، والتحرك باتجاه نظام متعدد الأطراف، وإصلاح المنظومة المالية العالمية، وإصلاح مجلس الأمن. وفي الجلسة الإفتتاحية للقمة، تمت المصادقة على "ميثاق المستقبل"، وملحقيه "الإتفاق الرقمي العالمي"، و"إعلان أجيال المستقبل". هذا ويتضمن ميثاق المستقبل لعدد من المواضيع الهامة بما في ذلك التنمية المستدامة وتمويل التنمية، العلوم والتكنولوجيا والإبتكار والتعاون الرقمي، وحقوق الإنسان، والشباب والأجيال القادمة، وتحويل الحوكمة العالمية، والسلام والأمن.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي خلال كلمة الاردن على ترحيب المملكة بإقرار "ميثاق المستقبل"، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز تعددية الأطراف والعمل الجماعي لتبني إجراءات عملية وملموسة للتغلب على الأزمات المتعددة والمتصاعدة التي تواجهه العديد من دول العالم اليوم وسعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال الستة سنوات المتبقية.

وكما تم التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات جادة لإعادة الثقة بنظام متعدد الاطراف، بالإضافة إلى أهمية تمويل التنمية من خلال توفير ادوات تمويل مبتكرة وميسرة وزيادة حجم وأثر المساعدات التنموية لتصبح أكثر استجابة للتحديات التي تواجهها الدول النامية، بالاضافة الى إجراء إصلاحات طموحة وتغييرات في الهيكل المالي الدولي وذلك للإستجابة للتحديات التي تواجهها كافة الدول، وسعياً لنظام مالي عالمي أكثر إستقراراً يواكب تحديات عصرنا. فيجب الاسراع في إصلاح هذا النظام لتأمين التمويل الكافي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإستجابة لإحتياجات الدول النامية.

كما بينت طوقان أهمية "إعلان أجيال المستقبل" والاستمرار في الجهود المبذولة ولتعزيز وتوسيع مشاركة الشباب في عملية صنع القرار لكي يكونو شركاء حقيقيين وقوى دافعة للتغيير. وبينت طوقان أنه من خلال تسخير فوائد التقنيات الرقمية والذكاء اصطناعي وبناء الفدرات في هذا المجال سنتمكن من إدارة المخاطر بحيث لا تترك أحدا خلف الركب. كما وأوضحت بأن اعتماد الاتفاق الرقمي العالمي خطوة جديدة لنظام رقمي عالمي أكثر شمولية وفعالية.

وقالت الوزيرة طوقان إنه بينما نعمل لتسريع وتيرة الانجاز، لا يمكننا أن ننسى الفئات المستضعفة خاصة في دول ومناطق الصراعات، وأن الكارثة الإنسانية في غزة نتيجة للحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وأن قتل أكثر من 41000 مدني، غالبيتهم من النساء والأطفال، والدمار الشامل والتهجير القسري هو دليل على وحشية هذه الحرب والتي تسببت في خلق جيلا ضائعا محروما من السلام والأمن والفرص.

واكدت على أهمية العمل معا من أجل بناء واستدامة مجتمعات سلمية وعادلة، وضرورة السعي لإعادة إحياء العمل في الجمعية العامة والتركيز على الإصلاح في مجلس الأمن، لا سيما في دوره في تعزيزا لأمن والسلام الدوليين، وبما يضمن فعالية وقدرة هذين الجهازين على الوفاء بولايتهما.


وبينت طوقان بأن القمة هي فرصة للعودة إلى المسار الصحيح، وأوضحت بأن الأردن يتطلع إلى أن يكون جزءا من هذه الجهود الجماعية والعمل العالمي.

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