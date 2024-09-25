الميثاق الوطني: خطاب الملك يعبر عن ضمير ووجدان الشعوب الحية



وأكد الميثاق الوطني ان جلالة الملك بعث رسالة لكل العالم أن الاردن لن يكون وطنا بديلا،مشيرا إلى أن كلام جلالته كان واضحا ولا يقبل التأويل، حيث قال جلالته "هؤلاء المتطرفون، الذين يروجون باستمرار لفكرة الأردن كوطن بديل لذا دعوني أكون واضحا تماما: هذا لن يحدث أبدا ولن نقبل أبدا بالتهجير القسري للفلسطينيين، فهو جريمة حرب".



وأضاف الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم، أن جلالة الملك وضع العالم أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، في ظل مواصلة حكومة الاحتلال اعمالها الاجرامية التي نتج عنها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.



وأشار إلى أن جلالة الملك نقل معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف وكذلك واقع الأسرى في سجون الاحتلال الذين تجاوز عددهم 10 آلاف أسير.



وأكد أهمية دعوة جلالة الملك العالم بالانضمام للأردن في تقديم المساعدات وادخالها لقطاع غزة، وانهاء معاناة المدنيين الذين مر عليهم عام وهم تحت النيران ومحرومين من ادخال المساعدات الإنسانية.



ووصف الميثاق الوطني خطاب جلالة الملك بالتاريخي والشجاع، الذي حمل رسائل في غاية الأهمية، مما يدلل على إدارك جلالته لمخاطر التصعيد "الاسرائيلية" وصمت المجتمع الدولي الذي انحاز لقبول الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين.-(بترا)