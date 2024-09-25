الميثاق الوطني: خطاب الملك يعبر عن ضمير ووجدان الشعوب الحية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال حزب الميثاق الوطني إن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني الذي ألقاه خلال الاجتماع ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، يعبر عن ضمير ووجدان الشعوب الحية في العالم.
وأكد الميثاق الوطني ان جلالة الملك بعث رسالة لكل العالم أن الاردن لن يكون وطنا بديلا،مشيرا إلى أن كلام جلالته كان واضحا ولا يقبل التأويل، حيث قال جلالته "هؤلاء المتطرفون، الذين يروجون باستمرار لفكرة الأردن كوطن بديل لذا دعوني أكون واضحا تماما: هذا لن يحدث أبدا ولن نقبل أبدا بالتهجير القسري للفلسطينيين، فهو جريمة حرب".
وأضاف الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم، أن جلالة الملك وضع العالم أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، في ظل مواصلة حكومة الاحتلال اعمالها الاجرامية التي نتج عنها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
وأشار إلى أن جلالة الملك نقل معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف وكذلك واقع الأسرى في سجون الاحتلال الذين تجاوز عددهم 10 آلاف أسير.
وأكد أهمية دعوة جلالة الملك العالم بالانضمام للأردن في تقديم المساعدات وادخالها لقطاع غزة، وانهاء معاناة المدنيين الذين مر عليهم عام وهم تحت النيران ومحرومين من ادخال المساعدات الإنسانية.
ووصف الميثاق الوطني خطاب جلالة الملك بالتاريخي والشجاع، الذي حمل رسائل في غاية الأهمية، مما يدلل على إدارك جلالته لمخاطر التصعيد "الاسرائيلية" وصمت المجتمع الدولي الذي انحاز لقبول الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين.-(بترا)
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