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رئيس الوزراء يوعز بتزويد مستشفى الأميرة إيمان بمعدات وأجهزة ضرورية

9/25/2024 5:11:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تفقد رئيس الوزراء جعفر حسَّان مستشفى الأميرة إيمان الحكومي في منطقة معدِّي في دير علَّا، وذلك في مستهل زياراته الميدانية لمناطق المملكة.


وأوعز حسَّان بتزويد المستشفى بمعدات وأجهزة ضرورية للمستشفى ومعالجة النقص في الكوادر الطبية والتمريضية والعمل على الإسراع بتوسعة البنية التحتية الضَّرورية له خلال أسابيع؛ بما يسهم في تحسين واقع الخدمات التي يقدمها.


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