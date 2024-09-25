رئيس الوزراء يوعز بتزويد مستشفى الأميرة إيمان بمعدات وأجهزة ضرورية

رئيس الوزراء يوعز بتزويد مستشفى الأميرة إيمان بمعدات وأجهزة ضرورية
التاريخ
9/25/2024 5:11:28 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تفقد رئيس الوزراء جعفر حسَّان مستشفى الأميرة إيمان الحكومي في منطقة معدِّي في دير علَّا، وذلك في مستهل زياراته الميدانية لمناطق المملكة.
وأوعز حسَّان بتزويد المستشفى بمعدات وأجهزة ضرورية للمستشفى ومعالجة النقص في الكوادر الطبية والتمريضية والعمل على الإسراع بتوسعة البنية التحتية الضَّرورية له خلال أسابيع؛ بما يسهم في تحسين واقع الخدمات التي يقدمها.
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