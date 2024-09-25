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تقرير: سدودنا جاهزة وآمنة لاستقبال الموسم المطري

9/25/2024 5:11:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اكدت اللجنة الوطنية لسلامة السدود في سلطة وادي الاردن بتقريرها الذي أعدته مؤخرا بعد زيارة جميع مواقع السدود في مختلف مناطق المملكة والكشف عليها جاهزيتها لاستقبال الموسم المطري القادم 2024/2025، ورفعت توصيتها الى وزير المياه والري تقريرها المتضمن توصيتها بجاهزية هذه المنشآت المائية الحيوية للتعامل واستقبال كميات المتدفقة اليها خلال الموسم المطري القادم.
وأكدت وزارة المياه والري / سلطة وادي الأردن اهمية السدود كمرافق مائية حيوية مؤكدة انها ذات أهمية استراتيجية خاصة في ظل تزايد التحديات المائية والتغيرات المناخية التي تعصف بالعالم اجمع وما يسببه من تراجع الهطولات وتذبذبها واثر ذلك على محدودية الموارد المائية وشح تغذيتها للاحواض الجوفية والسطحية خاصة خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار الازدياد في الطلب على المياه في ظل الازدياد السكاني المضطرد وانتعاش الحياة الاقتصادية في مختلف المجالات، والتوجهات الوطنية لتوسيع الاعتماد على الزراعة في تنمية الحياة الاقتصادية وتأمين الغذاء تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي الوطنية.

وأكدت الوزارة/ سلطة وادي الأردن بذل كافة الجهود لتحقيق اكبر استفادة مائية وزيادة القدرة التخزينية في جميع المنشآت المائية وخاصة السدود بعد اجراء كافة الصيانات اللازمة وتجهيزها والتاكد من سلامة جميع مرافقها وتنطيف مجاري السيول والاودية وكذلك التوسع ببناءسدود جديدة وكذلك للحفاظ على أكبر مردود ممكن من المواسم المطرية في مختلف أنحاء المملكة لاستخدامها في توفير متطلبات الاستهلاك في قطاعات الشرب والاستخدامات المنزلية المختلفة والصناعة وري المزروعات.

وأشارت الى ان المياه المخزنة في السدود تعد احد المصادر الحيوية والرئيسية لتأمين مياه الشرب ولري المزروعات في المملكة، بالإضافة إلى رفد المياه الجوفية بمخزون مياه متجدد، مشددة على استنفار جميع كوادرها الفنية المختصة لمتابعة اعمال تشغيل تلك المنشآت والمحافظة على ديمومة عملها من خلال القيام بأعمال الصيانة الدورية لها.

وقد قامت اللجنة الوطنية لسلامة السدود وهي لجنة وطنية تضم خبراء مياه مختصين بأعمال الكشف الميداني يرافقها فنيين ومهندسين من أصحاب الاختصاص قاموا بالكشف واجراء مسوحات لمجاري الاودية القريبة من تلك السدود، للتأكد من فعالية أدائها وجاهزيتها في المواسم المطرية والفيضانات ومراقبة تصرف السدود ومتابعة قراءات كافة الأجهزة والقياسات الخاصة بتصريف المياه وتحليلها ودراستها وضمان تدفق هذه المعلومات أولا بأول الى مركز العمليات والسيطرة الرئيسي في مركز الوزارة وكذلك المركز الوطني لادارة الازمات والجهات المختصة المعنية في الوقت المناسب لضمان اتخاذ الاجراءات اللازمة، إضافة الى اليات العمل على إسالة المياه من السدود لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة عند الحاجة وإعداد الموازنات المائية لجميع السدود بشكل دوري (يومي، شهري، سنوي) والتي تتضمن كمية المياه المتدفقة الداخلة والمياه الخارجة من السدود، والفاقد وكمية المياه المخزونة فيها، وكمية المياه المسالة من السدود عند الطلب.

وقد أصدر وزير المياه والري المهندس رائد أبوالسعود تعليماته الى كافة العاملين في قطاع المياه بالتعامل بمسؤولية وحرفية لتنفيذ جميع الخطط المرسومة للتعامل مع أي حالات طوارئ اوفيضانات لمياه الامطار في جميع مناطق المملكة خلال الموسم المطري القادم وتجهيز غرف العمليات والسيطرة في مركز الوزارة أولا بأول.

وبلغ تخزين السدود اليوم الأربعاء 25 أيلول 2024 (73) مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 25,4% مقارنة مع 75 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 26% العام الماضي لنفس الفترة.

وتقوم سلطة وادي الأردن سنويا بإجراء عمليات صيانة دورية وتطبيق النصائح والتوصيات الهندسية للسدود التي تعد واحدة من أعمدة الامن المائي الاستراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية واحد الهياكل الإستراتيجية المائية لدورها الهام في التنمية المستدامة وتحقيق الرؤى الوطنية، ووضع خطط الطوارئ اللازمة للتعامل مع حالات الفيضانات والهطولات المطرية وما تسببه من تدفقات مائية خاصة في ظل التغيرات المناخية.

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