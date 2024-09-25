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صاروخ باليستي يصل من لبنان إلى تل أبيب لأول مرة

9/25/2024 5:11:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال حزب الله إنه استهدف مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب بصاروخ باليستي من نوع "قادر 1"، مضيفا أن مقر قيادة الموساد المستهدف هو المسؤول عن اغتيال القادة وتفجير أجهزة الاتصال.
وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال اعتراض صاروخ أطلق من لبنان تجاه تل أبيب، في سابقة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة قبل نحو عام.


وقد دوت صفارات الإنذار في تل أبيب -اليوم الأربعاء- قبل الإعلان عن اعتراض صاروخ قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه باليستي متوسط المدى أطلق من طرف حزب الله في لبنان.


وأعلن الإسعاف الإسرائيلي عدم تسجيل أي إصابات بعد تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب.


ونقل موقع "إسرائيل اليوم" عن الجيش أنه لا تغيير في توجيهات الجبهة الداخلية والعملية التعليمية في تل أبيب ستجرى كالمعتاد اليوم.


وتأتي هذه التطورات في اليوم الثالث من العدوان الإسرائيلي الأعنف والأوسع والأكثر كثافة على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


واستهداف منطقة أبيب الكبرى يعني أن حزب الله وسّع مدى هجماته على إسرائيل إلى أكثر من 100 كيلومتر.


وكان مدى صواريخ حزب الله في هجماته ضد الأهداف الإسرائيلية وصل الأيام الأخيرة إلى مدن صفد وعكا وحيفا التي تبعد عن الحدود اللبنانية بمسافات تتراوح بين 20 و60 كيلومترا.


وقد أسفرت الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ صباح أول أمس عن 558 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 جريحا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.-(الجزيرة)

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