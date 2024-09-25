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ميلوني تؤكد على حق الفلسطينيين في إنشاء دولة.. بشرط

9/25/2024 5:11:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، إن للفلسطينيين الحق في إقامة دولة، ولكن لكي يتمكنوا من ذلك فإنهم يحتاجون إلى قيادة قادرة فعليا على إنشاء مثل هذه الدولة في الشرق الأوسط.

وأضافت ميلوني في كلمتها خلال مناقشة سياسية عامة في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "نعتقد أن للفلسطينيين الحق في إنشاء دولتهم الخاصة، ولكن لكي تظهر مثل هذه الدولة، من الضروري أن يكون لدى الفلسطينيين قيادة يمكنها بالفعل إنشاء هذه الدولة في الشرق الأوسط".

وأشارت ميلوني إلى أن اتفاقات أبراهام بشأن تطبيع العلاقات وإقامة العلاقات الدبلوماسية، التي جرت بوساطة أمريكية بين الجانب الإسرائيلي وعدد من الدول العربية، أظهرت للتو أن هذا ممكن على أساس الاعتراف المتبادل بوجود دولتين- إسرائيل وفلسطين.


ودعت ميلوني إلى "اتخاذ ذلك كأساس، لكن من الضروري الآن وقف إطلاق النار فورا في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، ولا داعي لمثل هذه المآسي التي نشهدها في جنوب وشرق لبنان وسقوط الكثير من الضحايا من النساء والأطفال".
وفي الوقت نفسه، أشارت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى أن بلادها "تؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية مثل تلك التي ارتكبت في 7 أكتوبر".


وقالت ميلوني: "ومع ذلك، فإننا نحث إسرائيل على حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، الذين أصبحوا هم أنفسهم ضحايا لحركة حماس والذين ليس لديهم خيار آخر".


وتشن القوات الإسرائيلية منذ فجر الاثنين، موجات من الغارات الجوية المكثفة في عملية أطلقت عليها اسم "سهم الشمال"، مستهدفة مناطق جنوب وشرق لبنان، مخلفة حتى الآن أكثر من 558 قتيلا بالإضافة إلى 1835 مصابا في حصيلة مرشحة للارتفاع. RT

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