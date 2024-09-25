بنوك إسرائيلية: زيادة كبيرة بتحويل المدخرات للخارج

بنوك إسرائيلية: زيادة كبيرة بتحويل المدخرات للخارج
التاريخ
9/25/2024 5:11:13 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ذكرت صحيفة "إيكونوميست" أن السيناريو الكابوسي بالنسبة لاقتصاد إسرائيل هو حرب شاملة مع حزب الله، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي سيتضرر بشدة وربما أكثر من ضربة 7 أكتوبر/تشرين الأول وسترتفع نفقات الجيش بشكل لافت.
وكشفت الصحيفة أن البنوك الثلاثة الكبرى في إسرائيل أعلنت زيادة كبيرة في عدد من يطلبون تحويل مدخراتهم لبلدان أخرى. وقالت إن صناع السياسات الاقتصادية في إسرائيل يشعرون بقلق أكبر مما كانوا عليه منذ بداية الصراع.-(الجزيرة)
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