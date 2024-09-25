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بنوك إسرائيلية: زيادة كبيرة بتحويل المدخرات للخارج

9/25/2024 5:11:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت صحيفة "إيكونوميست" أن السيناريو الكابوسي بالنسبة لاقتصاد إسرائيل هو حرب شاملة مع حزب الله، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي سيتضرر بشدة وربما أكثر من ضربة 7 أكتوبر/تشرين الأول وسترتفع نفقات الجيش بشكل لافت.


وكشفت الصحيفة أن البنوك الثلاثة الكبرى في إسرائيل أعلنت زيادة كبيرة في عدد من يطلبون تحويل مدخراتهم لبلدان أخرى. وقالت إن صناع السياسات الاقتصادية في إسرائيل يشعرون بقلق أكبر مما كانوا عليه منذ بداية الصراع.-(الجزيرة)

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