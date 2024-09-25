7 علامات تشير إلى نقص فيتامين «د» في جسمك

MENAFN - Alghad Newspaper)ونقلت صحيفة ((الغارديان)) عن عدد من اختصاصيي التغذية، قولهم إن هناك 7 علامات رئيسية تشير إلى نقص فيتامين ((د)) في أجسامنا، وهي:



التعب



تقول نيكولا لودلام راين، اختصاصية التغذية ومؤلفة كتاب ((كيف لا تأكل الأطعمة فائقة المعالجة))، إن نقص فيتامين ((د)) مرتبط بالتعب المزمن.



وأشارت إلى دراسة أجريت على ممرضات في عام 2015؛ حيث تم العثور على ارتباط بين المستويات المنخفضة من هذا الفيتامين والتعب المبلَّغ عنه ذاتياً من قبل المشاركات.



كما ربطت دراسة أجريت عام 2019 على 480 من كبار السن أيضاً المستويات القليلة منه بأعراض التعب.



تقول لودلام راين: ((يمكن أن تعمل المكملات الغذائية من فيتامين (د) على تحسين مستويات الطاقة، من خلال دعم وظيفة المناعة وتقليل الالتهاب)).



الإصابة بنزلات البرد



أظهرت الدراسات أن مستويات معينة من فيتامين ((د)) في الدم قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، بما في ذلك نزلات البرد و((كورونا)).



ومن جهتها، تقول أشلي غروسمان، الأستاذ الفخري للغدد الصماء في جامعة أكسفورد: ((تشير الأدلة التجريبية إلى أن مكملات فيتامين (د) قد تساعد بشكل عام في تقليل خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي. وأنا أنصح أي شخص يعاني من عدوى متكررة أو مرض من دون أي سبب معروف، أن يتحدث إلى الطبيب العام حول المكملات المناسبة للصحة العامة. هذا أمر بالغ الأهمية للحامل أو من تجاوزت سنه 75 عاماً)).



آلام العظام



يلعب فيتامين ((د)) دوراً حاسماً في امتصاص الكالسيوم وقوة العظام، وقد ارتبط نقصه بزيادة خطر الإصابة بأمراض، مثل هشاشة العظام.



وتقول أشلي غروسمان: ((يسبب نقص فيتامين (د) الشديد آلاماً وليناً في العظام. فإذا شعرت بهذه الأعراض فينبغي عليك زيارة الطبيب وإجراء التحاليل اللازمة)).

ويوجد مستقبِل فيتامين ((د)) في الخلايا العصبية التي تسمى مستقبلات الألم، والتي تستشعر الألم.



وقد يشارك هذا الفيتامين أيضاً في مسارات إشارات الألم في جسمك، والتي قد تلعب دوراً في الألم المزمن.



ووجدت دراسة أجريت عام 2014 أن 71 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة، يعانون من نقص في هذا الفيتامين.



إجهاد العضلات ووجعها



ليس من السهل دائماً تحديد أسباب آلام العضلات، ولكن نقص فيتامين ((د)) قد يكون سبباً محتملاً، نظراً لأن فيتامين ((د)) أحد العناصر الغذائية التي تدعم وظيفة العضلات، وفقاً لما أكدته لودلام راين.



التئام الجروح ببطء



تقول لودلام راين: ((يلعب فيتامين (د) دوراً في السيطرة على الالتهابات، والمساعدة في مكافحة العدوى، إلى جانب إصلاح الجلد، لذلك إذا كنت تفتقر إليه، فمن المنطقي أن تتضرر عملية شفائك من الجروح)). ووجدت دراسة أجريت عام 2014 على 221 شخصاً أن الأشخاص الذين يعانون من نقص حاد في فيتامين ((د)) كانوا أكثر عرضة للإصابة بمستويات أعلى من علامات الالتهاب التي يمكن أن تؤثر سلباً على الشفاء.



وقد تعمل المستويات الكافية على تسريع التئام الجروح وفقاً لـلودلام راين. وفي مجموعة من 60 شخصاً يعانون من قرح القدم المرتبطة بمرض السكري، شهد أولئك الذين تناولوا مكملات فيتامين ((د)) على مدار 12 أسبوعاً تحسناً كبيراً في التئام الجروح مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.



تساقط الشعر



يبدو أن هناك علاقة بين نقص فيتامين ((د)) وتساقط الشعر، كما تقول لودلام راين.

وفي إحدى الدراسات، وجد 48 شخصاً يعانون من تساقط الشعر أن تناول فيتامين ((د)) زاد من نمو شعرهم بشكل ملحوظ.



زيادة الوزن



السبب الأكثر ترجيحاً لارتفاع الوزن هو أنك تستهلك سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه جسمك بالفعل، ومع ذلك تقول أشلي غروسمان إن ((هناك بعض الأدلة على أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم انخفاض في مستويات فيتامين (د))).



إلا أن لودلام راين قالت إن العلاقة بين فيتامين ((د)) وزيادة الوزن ليست مفهومة تماماً، وتتطلب تأثيرات المكملات الغذائية على فقدان الوزن مزيداً من البحث.-(وكالات)