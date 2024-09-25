7 علامات تشير إلى نقص فيتامين «د» في جسمك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعد فيتامين ((د)) أحد أهم العناصر الغذائية لصحتنا، ومع ذلك فإن كثيراً منا لا يحصلون على ما يكفي منه.
ونقلت صحيفة ((الغارديان)) عن عدد من اختصاصيي التغذية، قولهم إن هناك 7 علامات رئيسية تشير إلى نقص فيتامين ((د)) في أجسامنا، وهي:
التعب
تقول نيكولا لودلام راين، اختصاصية التغذية ومؤلفة كتاب ((كيف لا تأكل الأطعمة فائقة المعالجة))، إن نقص فيتامين ((د)) مرتبط بالتعب المزمن.
وأشارت إلى دراسة أجريت على ممرضات في عام 2015؛ حيث تم العثور على ارتباط بين المستويات المنخفضة من هذا الفيتامين والتعب المبلَّغ عنه ذاتياً من قبل المشاركات.
كما ربطت دراسة أجريت عام 2019 على 480 من كبار السن أيضاً المستويات القليلة منه بأعراض التعب.
تقول لودلام راين: ((يمكن أن تعمل المكملات الغذائية من فيتامين (د) على تحسين مستويات الطاقة، من خلال دعم وظيفة المناعة وتقليل الالتهاب)).
الإصابة بنزلات البرد
أظهرت الدراسات أن مستويات معينة من فيتامين ((د)) في الدم قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، بما في ذلك نزلات البرد و((كورونا)).
ومن جهتها، تقول أشلي غروسمان، الأستاذ الفخري للغدد الصماء في جامعة أكسفورد: ((تشير الأدلة التجريبية إلى أن مكملات فيتامين (د) قد تساعد بشكل عام في تقليل خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي. وأنا أنصح أي شخص يعاني من عدوى متكررة أو مرض من دون أي سبب معروف، أن يتحدث إلى الطبيب العام حول المكملات المناسبة للصحة العامة. هذا أمر بالغ الأهمية للحامل أو من تجاوزت سنه 75 عاماً)).
آلام العظام
يلعب فيتامين ((د)) دوراً حاسماً في امتصاص الكالسيوم وقوة العظام، وقد ارتبط نقصه بزيادة خطر الإصابة بأمراض، مثل هشاشة العظام.
وتقول أشلي غروسمان: ((يسبب نقص فيتامين (د) الشديد آلاماً وليناً في العظام. فإذا شعرت بهذه الأعراض فينبغي عليك زيارة الطبيب وإجراء التحاليل اللازمة)).
ويوجد مستقبِل فيتامين ((د)) في الخلايا العصبية التي تسمى مستقبلات الألم، والتي تستشعر الألم.
وقد يشارك هذا الفيتامين أيضاً في مسارات إشارات الألم في جسمك، والتي قد تلعب دوراً في الألم المزمن.
ووجدت دراسة أجريت عام 2014 أن 71 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة، يعانون من نقص في هذا الفيتامين.
إجهاد العضلات ووجعها
ليس من السهل دائماً تحديد أسباب آلام العضلات، ولكن نقص فيتامين ((د)) قد يكون سبباً محتملاً، نظراً لأن فيتامين ((د)) أحد العناصر الغذائية التي تدعم وظيفة العضلات، وفقاً لما أكدته لودلام راين.
التئام الجروح ببطء
تقول لودلام راين: ((يلعب فيتامين (د) دوراً في السيطرة على الالتهابات، والمساعدة في مكافحة العدوى، إلى جانب إصلاح الجلد، لذلك إذا كنت تفتقر إليه، فمن المنطقي أن تتضرر عملية شفائك من الجروح)). ووجدت دراسة أجريت عام 2014 على 221 شخصاً أن الأشخاص الذين يعانون من نقص حاد في فيتامين ((د)) كانوا أكثر عرضة للإصابة بمستويات أعلى من علامات الالتهاب التي يمكن أن تؤثر سلباً على الشفاء.
وقد تعمل المستويات الكافية على تسريع التئام الجروح وفقاً لـلودلام راين. وفي مجموعة من 60 شخصاً يعانون من قرح القدم المرتبطة بمرض السكري، شهد أولئك الذين تناولوا مكملات فيتامين ((د)) على مدار 12 أسبوعاً تحسناً كبيراً في التئام الجروح مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.
تساقط الشعر
يبدو أن هناك علاقة بين نقص فيتامين ((د)) وتساقط الشعر، كما تقول لودلام راين.
وفي إحدى الدراسات، وجد 48 شخصاً يعانون من تساقط الشعر أن تناول فيتامين ((د)) زاد من نمو شعرهم بشكل ملحوظ.
زيادة الوزن
السبب الأكثر ترجيحاً لارتفاع الوزن هو أنك تستهلك سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه جسمك بالفعل، ومع ذلك تقول أشلي غروسمان إن ((هناك بعض الأدلة على أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم انخفاض في مستويات فيتامين (د))).
إلا أن لودلام راين قالت إن العلاقة بين فيتامين ((د)) وزيادة الوزن ليست مفهومة تماماً، وتتطلب تأثيرات المكملات الغذائية على فقدان الوزن مزيداً من البحث.-(وكالات)
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