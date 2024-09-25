خيام تعليمية.. طوق أطفال شمال غزة للنجاة من الجهل



هذه الخيام تم تجهيزها لتحل محل الصفوف الدراسية ضمن مبادرة تعليمية تطوعية، تم تنظيمها في مُستخدمة لإيواء النازحين في المنطقة الشمالية للقطاع.



وتحاول هذه المبادرة تعويض الطلبة عن انقطاعهم لمدة عام كامل عن مقاعد الدراسة، وتقديم الدعم النفسي لهم للتخفيف من وطأة وهول الحرب.



مدرسة "الهاشمية" في حي التفاح شرق مدينة غزة، واحدة من المدارس التي احتضت خياما تعليمية لإنقاذ الطلبة ذهنيا.



وداخل الخيمة، تسود حالة من التفاعل بين عدد قليل من الطلبة خلال تقديم إحدى المعلمات لدرس باللغة العربية.



وتسعى المعلمة لخلق نوع من الحماسة بين الأطفال لحثهم على التفاعل والمشاركة الشفهية معها، باستخدام أناشيد تفاعلية.



وفي محاولة لإنقاذ العملية التعليمية، انطلقت في محافظات جنوبي قطاع غزة مبادرات تطوعية وأخرى نظمتها "أونروا"، في خيام وداخل مراكز إيواء، من أجل إعادة الأطفال جزئيا للتعلم إضافة لتقديم الدعم النفسي لهم.



ودمرت إسرائيل خلال الحرب 125 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و336 مدرسة وجامعة بشكل جزئي، كما قتل 11 ألفا و500 طالب وطالبة و750 معلما ومعلمة وعاملا في سلك التعليم، بحسب آخر إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي.



ووسط هذا الدمار ومع تكرار عمليات النزوح والظروف القاسية، تحولت مدارس قطاع غزة إلى مراكز إيواء للنازحين الفارين من هول الحرب.



وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن أكثر من 600 ألف طفل بقطاع غزة يعانون صدمة شديدة ومحرومون من التعليم، فيما تحولت مدارسهم إلى مراكز لجوء مكتظة بالنازحين وغير صالحة للتدريس.



** دعم نفسي وصحي



تقول الفلسطينية "أم البراء" جابر، مشرفة المبادرة التي يتم تنظيمها في مدارس تتبع لـ"أونروا" شمال القطاع، وتستخدم كمراكز للإيواء، إنهم نجحوا بافتتاح "صف أو صفين في كل مدرسة في الشمال".



وتضيف للأناضول: "استطعنا تكوين هذه الصفوف في المدارس بعد القصف والدمار والجوع ورغم استمرار حرب الإبادة".



وأوضحت أنه يتم تكفل الطلبة داخل هذه الصفوف "ليس فقط من الجانب التعليمي، إنما من خلال تقديم الدعم النفسي والصحي والاجتماعي لهم".



وفي 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن أطفال غزة "بحاجة إلى الدعم المنقذ للحياة.. لا يوجد مكان آمن للأطفال مع تفاقم الأزمة الإنسانية".



وذكرت جابر أن المبادرة تمكنت من "تسليم كل طالب وطالبة التحقوا بهذه الصفوف حقيبة مع قرطاسية"، لافتة إلى جهود لتجهيز "الكسوة الشتوية" لهم.



وتأتي هذه الجهود وسط ظروف اقتصادية قاسية تحرم أهالي الطلبة من تجهيز القرطاسية المدرسية أو الملابس لأطفالهم.



وأشارت إلى أن عدد الطلبة الملتحقين في الوقت الحالي بلغ نحو 400 طالب وطالبة، لافتة إلى وجود حالات تسجيل لآلاف الطلبة الجدد لكن "لا يوجد متسع لهم بسبب ضيق الصفوف (الخيام)".

** إنقاذ الجيل



بدورها، تقول معلمة اللغة العربية مريم الشيخ، إنها وبالاشتراك مع 3 معلمات أخريات أطلقن هذه المبادرة في مركز إيواء "الهاشمية".



وتضيف للأناضول: "بعد استمرار العدوان لسنة كاملة، أطلقنا منذ 3 شهور مبادرة تعليمية لتعليم الأطفال اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم، لإنقاذ الجيل من الضياع".



وأشارت إلى أن هذه المبادرة انطلقت في "خيمة تعليمية"، استقبلت الطلبة من كلا الجنسين من الصفوف التأسيسية من "الأول للخامس".



وفي بداية سبتمبر الجاري، حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني من أن تعذر تعليم الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية قد يؤدي إلى "ضياع جيل كامل".



** سياسة التجهيل الإسرائيلية



من جانبها، تقول المعلمة إسلام أبو قرن، إن هذه المبادرة تسعى لمواجهة سياسة الاحتلال في تجهيل الطلبة بغزة.



وتابعت للأناضول: "هذه المبادرة بعد حرب دامت عاما كاملا، وما زالت مستمرة، وتأتي بعد انقطاع الطلبة عن الدراسة وسط سياسة الاحتلال في التجهيل للطلبة".



وأردفت قائلة: "كان لابد لنا من وقفة بسبب الأوضاع المأساوية التي وصل لها حال الطلاب والمدارس والجامعات ورياض الأطفال أيضا".



وذكرت أنهن بأبسط الإمكانيات حاولن "نصب خيمة تعليمية وتجميع قرطاسية لاستدراك جيل كامل يضيع".



وعبرت عن ألمها لـ"خسارة قطاع غزة عددا كبيرا من الأطفال والطلبة الذين كان لهم أحلاما، ولمعلمين ومدرسي جامعات".



وعدت هذه المبادرة "محاولة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال خلال عام كامل من الحرب".



** إنقاذ علمي وذهني



تقول الفلسطينية سعاد السويريكي إنها جلبت طفليها "عادل وياسمين" للمشاركة في هذه المبادرة التعليمية بما ينقذهما "علميا وذهنيا".



وتضيف للأناضول: "الحرب المستمرة التي نعاني منها من سنة كاملة، حُرمنا فيها من جميع ظروف الحياة".



ورغم استمرار الحرب، إلا أن الوالدة أعربت عن حرصها واهتمامها بتعليم طفليها وإنقاذهما من "سياسة التجهيل".



وعبرت عن حسرتها بعد أن حرمتها الحرب من موسم "تجهيزات الأطفال بالزي المدرسي والقرطاسية، وحتى من وجبة الفطور".



وأعربت عن أمنياتها في انتهاء الحرب بوقت قريب، فيما نقلت عن طفلتها ياسمين قولها "لماذا يحصل كل هذا لنا؟ لماذا كل هذا الخوف (الذي يصيبنا)؟".



وتأتي عودة الدراسة الجزئية رغم حالة التجويع التي تواصلها إسرائيل بحق الفلسطينيين في محافظتي غزة والشمال من خلال منع دخول المساعدات إليهم إلا بشكل شحيح.



ويقول المكتب الإعلامي الحكومي إن المساعدات الواصلة للشمال لا تلبي احتياجات السكان، فيما أدى سوء التغذية الناجمة عن المجاعة هناك إلى وفاة عشرات الأطفال.



وبالعادة، يحتاج الطفل من أجل زيادة تركيزه الدراسي إلى وجبة متكاملة العناصر الغذائية، وهو ما يُحرم منه أطفال محافظتي غزة والشمال إذ يعتمدون في حياتهم على المعلبات فقط إن توفرت.



**أحلام صغيرة



الطفلة جنى الجرش (8 سنوات)، واحدة من الطالبات الملتحقات بهذه الصفوف، قالت إنها "سعيدة لعودتها إلى التعليم".



وتابعت للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي "يقصفون المدارس ليمنعونا من التعليم... نريد أن نأتي إلى هنا ونتعلم".



وأعربت الطفلة، التي تعيش حرب إبادة إسرائيلية اقتربت من العام، عن أحلامها المستقبلية في أن تصبح طبيبة.



أما الطفل عمر الجدبة (9 سنوات)، الملتحق بهذه المبادرة، فقال إن الجيش الإسرائيلي قصف خلال الحرب "منزلي وكتبي ودفاتري وألعابي".



وتابع للأناضول: "جئت إلى هنا لأتعلم وأصبح طبيبا حينما أكبر".



وفي يوليو/ تموز الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "أطفال غزة يموتون ويعانون إصابات خطيرة وصدمات نفسية، ويشاهدون والديهم يُقتلون وتُدمر منازلهم" جراء الهجمات التي تشنها إسرائيل على القطاع.



وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.



وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.-(الأناضول)